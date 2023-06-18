Bước sang mùng 2/5 âm lịch, LỘC TRỜI như THÁC ĐỔ, 3 con giáp mang mệnh phú quý, tiền vàng vây quanh, sự nghiệp lên đỉnh cao mới

Tâm linh - Tử vi 18/06/2023 08:44

Tử vi dự đoán, sang mùng 2/5 âm lịch, 3 con giáp may mắn này sẽ được Ngọc Hoàng thương mến nên con đường quan lộ, tiền bạc vô cùng hanh thông rực rỡ.

Tuổi Tý

Sang mùng 2/5 âm lịch, những người tuổi Tý sẽ là con giáp giàu có, đầu tư trúng đậm nên tinh thần vô cùng vui vẻ. Trong tính cách, con giáp này thông minh, lanh lợi nên giải quyết được nhiều công việc tồn đọng trong thời gian trước đây.

Tử vi cho biết do được quý nhân theo gót nên bạn được đánh giá cao, tha hồ thể hiện tài năng vượt trội của mình để thu về nhiều tiền bạc. Nếu kết hợp làm ăn những người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, thúc đẩy công việc thăng tiến không ngừng.

Bước sang mùng 2/5 âm lịch, LỘC TRỜI như THÁC ĐỔ, 3 con giáp mang mệnh phú quý, tiền vàng vây quanh, sự nghiệp lên đỉnh cao mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh cần cù, chăm chỉ, kiên nhẫn. Họ luôn tự kiếm cơ hội đổi đời. Ngoài ra, họ sống rất đơn giản, biết mình biết ta. Nhờ tính cách khiên tốn mà con giáp này gặp được nhiều quý nhân trong cuộc đời, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Theo tử vi học, sang mùng 2/5 âm lịch là quãng thời gian con giáp tuổi Thân sẽ trải qua nhiều biến động tích cực. Con giáp này sẽ gặp may mắn nhờ Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể hoàn thành những dự định đang dở dang và tìm được cơ hội tuyệt vời để trở nên giàu có.

Bước sang mùng 2/5 âm lịch, LỘC TRỜI như THÁC ĐỔ, 3 con giáp mang mệnh phú quý, tiền vàng vây quanh, sự nghiệp lên đỉnh cao mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sang mùng 2/5 âm lịch, những người tuổi Dần sẽ có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc. Những người cầm tinh con Hổ đều là người biết quản lý tiền bạc chặt chẽ nên đã có được một khoản tiết kiệm kha khá.

Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền bạc ngoài lương, cuộc sống lên như diều gặp gió. Những ai còn làm công ăn lương vốn là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chê các khoản tiền nhỏ nên khoản tiền tiết kiệm cũng đủ thực hiện những dự định đã ấp ủ lâu.

Bước sang mùng 2/5 âm lịch, LỘC TRỜI như THÁC ĐỔ, 3 con giáp mang mệnh phú quý, tiền vàng vây quanh, sự nghiệp lên đỉnh cao mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 29/4, 30/4 âm lịch, 3 con giáp may mắn sống trong nhung lụa, sung sướng như Tiên, có duyên với tiền bạc, của ăn của để chất đầy nhà

Đúng ngày 29/4, 30/4 âm lịch, 3 con giáp may mắn sống trong nhung lụa, sung sướng như Tiên, có duyên với tiền bạc, của ăn của để chất đầy nhà

Không chỉ công việc, tài chính mà cả đường tình duyên của 3 con giáp này trong ngày 29/4, 30/4 âm lịch đều rất khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 1/5 âm lịch tử vi tháng 5 âm tử vi đầu tháng 5 âm tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'