Bước sang giữa tháng 10: Chúc mừng 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời’, vận khí sáng choang, giàu sang bất thình lình khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 17:57

Vận đổi sao dời, giữa tháng 10, tài lộc của bạn tăng cao chóng mặt khiến cho người khác hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân đón nhận tin vui cực lớn, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Bạn gặp được nhiều may mắn, vận tài chính được cải thiện nhiều hơn. Đặc biệt, giữa tháng 10, con giáp tuổi Thân có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên.

Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Những người làm ăn kinh doanh tìm được nhiều đối tác tiềm năng, sự nghiệp ngày một đi lên theo hướng tích cực. Những người làm công ăn lương đánh bại tiểu nhân, một bước nắm giữ chức vụ như bản thân mong muốn.

Bước sang giữa tháng 10: Chúc mừng 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời’, vận khí sáng choang, giàu sang bất thình lình khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi học cho thấy, tuổi Thìn là con giáp may mắn chuẩn bị tinh thần đón tin vui cực lớn trong giữa tháng 10. Những việc bạn làm đều được công nhận, giữ được nhiều chức vụ cao trong công ty. Những người tuổi Thìn hiền lành, sống tình cảm nên được quý nhân đứng sau nâng đỡ, khó khăn đến mấy cũng vượt qua được dễ dàng, không tốn nhiều công sức.

Những người tuổi Thìn luôn nỗ lực không ngừng để tiến lên vị trí như bản thân mong muốn. Được cấp trên, đồng nghiệp yêu mến, có tiếng nói giúp cho vận trình ngày một khởi sắc hơn. Đầu năm 2023 vừa qua, bạn gặp nhiều trắc trở nhưng thời gian này, thần tài sẽ ưu ái chiếu cố bạn hết sức. Đặc biệt là con giáp tuổi Thìn có nhiều bất ngờ phát tài về nhiều mặt khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Bước sang giữa tháng 10: Chúc mừng 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời’, vận khí sáng choang, giàu sang bất thình lình khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhắc đến con giáp may mắn vào giữa tháng 10 mà bỏ qua người tuổi Tuất thì quả là thiếu sót. Đường tài lộc của bạn sẽ hanh thông lắm đấy nhé, chuẩn bị may túi ba gang mà hốt tiền hốt bạc đi thôi. Không chỉ vậy, nhờ sự chăm chỉ "cày kiếm", những chú Tuất cuối cùng cũng đón nhận những cơ hội lớn về tiền bạc, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có được thu nhập tốt.

Người làm công được nhận được thành quả từ công sức bấy lâu mình bỏ ra, gia tăng thu nhập, không thì cũng sẽ được giới thiệu nghề tay trái giúp bản mệnh có được thêm nguồn thu. Đó có thể không phải là do bạn may mắn có được mà hoàn toàn do năng lực của bạn tạo nên. Vì thế, hãy trân trọng từng đồng mà bạn đang có đấy nhé!

Bước sang giữa tháng 10: Chúc mừng 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời’, vận khí sáng choang, giàu sang bất thình lình khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối năm 2023, trăng sáng rực rỡ, 3 con giáp tiễn xui xẻo - đón vận may, tài lộc tụ đầy nhà, phúc lộc đầy 2 tay

Cuối năm 2023, trăng sáng rực rỡ, 3 con giáp tiễn xui xẻo - đón vận may, tài lộc tụ đầy nhà, phúc lộc đầy 2 tay

Cuối năm nay chính là thời điểm Thần Tài đang ưu ái bạn nhất, vì vậy hãy tranh thủ thời gian này để tìm cơ hội làm giàu nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 10 tử vi hôm nay tử vi ngày 5/10/2023 tử vi tháng 10 tử vi 12 con giáp con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 23 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 37 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc