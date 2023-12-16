Bước sang Chủ nhật và thứ 2 (17/12 - 18/12), thời thế đổi thay, 3 con giáp này gặt hái đủ mọi thành quả, tiền phủ khắp lối, hỷ sự ngập tràn

Tuổi Tị

Có thể nói rằng tuổi Tị là 1 trong những con giáp gặp được nhiều điều may mắn nhất trong Chủ nhật và thứ 2 khi cả tình và tiền đều như ý. Trên phương diện tình cảm, cục diện Hỏa sinh Thổ khiến các cặp đôi đang yêu càng thêm nồng nàn. Hai bạn có một ngày vui vẻ ở bên nhau, tận hưởng thế giới của riêng mình.



Trên phương diện tài lộc, bạn hứa hẹn có một túi tiền rủng rỉnh nhờ các khoản tiền lương, tiền thưởng. Tuy nhiên, nếu muốn làm giàu hơn nữa thì bạn không thể chỉ hài lòng với hiện tại. Đã đến lúc con giáp này cần tìm hiểu thêm các lĩnh vực mới để tiền bạc sinh sôi này nợ một cách hiệu quả nhất và thời gian này thích hợp để làm điều đó đấy.

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Tuổi Mão

Người tuổi Mão được tận hưởng ngày Chủ nhật và thứ 2 đầy yên bình và nhiều điều tốt đẹp sẽ tới gõ cửa nhà bạn đấy. Trước hết, mặt tình cảm tiến triển tốt lành nhờ có Thần Tình Yêu độ mệnh. Nhiều bạn trẻ đưa nửa kia về ra mắt gia đình được sự đồng thuận của cha mẹ. Với những người còn độc thân, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người dù xuất hiện ở bất cứ đầu nhờ có tính cách vui vẻ, cởi mở.



Tài lộc đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Nhiều khoản tiền lời lãi hoặc may mắn nằm ngay trong tay bạn. Đi ra ngoài bạn hay có lộc lá bất ngờ, nhất là những bạn làm nghề kinh doanh dịch vụ. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, nếu làm việc hết mình thì kết quả sẽ luôn xứng đáng.