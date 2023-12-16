Bước sang Chủ nhật và thứ 2 (17/12 - 18/12), thời thế đổi thay, 3 con giáp này gặt hái đủ mọi thành quả, tiền phủ khắp lối, hỷ sự ngập tràn

Tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn nhất vào ngày Chủ nhật và thứ 2 là ai? Không chỉ là người tiền đầy túi, tiền đầy tim mà con giáp này còn khiến ai cũng ngưỡng mộ?
- Liên tiếp từ ngày 30/11 đến 10/12, 3 con giáp NỔ LỘC LỚN, đổi đời nhanh chóng mặt, tiền ào ào đổ về, Thần Tài chống lưng
- Đúng 12h trưa mai (30/11/2023) 3 con giáp nhận vận may lớn của Thần Tài, muộn phiền tiêu trừ, không thiếu tiền tiêu
Tuổi Tị
Có thể nói rằng tuổi Tị là 1 trong những con giáp gặp được nhiều điều may mắn nhất trong Chủ nhật và thứ 2 khi cả tình và tiền đều như ý. Trên phương diện tình cảm, cục diện Hỏa sinh Thổ khiến các cặp đôi đang yêu càng thêm nồng nàn. Hai bạn có một ngày vui vẻ ở bên nhau, tận hưởng thế giới của riêng mình.
Trên phương diện tài lộc, bạn hứa hẹn có một túi tiền rủng rỉnh nhờ các khoản tiền lương, tiền thưởng. Tuy nhiên, nếu muốn làm giàu hơn nữa thì bạn không thể chỉ hài lòng với hiện tại. Đã đến lúc con giáp này cần tìm hiểu thêm các lĩnh vực mới để tiền bạc sinh sôi này nợ một cách hiệu quả nhất và thời gian này thích hợp để làm điều đó đấy.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão được tận hưởng ngày Chủ nhật và thứ 2 đầy yên bình và nhiều điều tốt đẹp sẽ tới gõ cửa nhà bạn đấy. Trước hết, mặt tình cảm tiến triển tốt lành nhờ có Thần Tình Yêu độ mệnh. Nhiều bạn trẻ đưa nửa kia về ra mắt gia đình được sự đồng thuận của cha mẹ. Với những người còn độc thân, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người dù xuất hiện ở bất cứ đầu nhờ có tính cách vui vẻ, cởi mở.
Tài lộc đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Nhiều khoản tiền lời lãi hoặc may mắn nằm ngay trong tay bạn. Đi ra ngoài bạn hay có lộc lá bất ngờ, nhất là những bạn làm nghề kinh doanh dịch vụ. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, nếu làm việc hết mình thì kết quả sẽ luôn xứng đáng.
Tuổi Dậu
Có Thực Thần độ mệnh nên người tuổi Dậu cũng gặp nhiều may mắn trong Chủ nhật và thứ 2. Bạn có tính tình ôn hòa, thông minh nên thời gian này sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi, hứa hẹn đầy khởi sắc. Người làm đầu tư hoặc buôn bán cũng có một túi tiền rủng rỉnh trong thời gian này. Dù là làm công việc gì thì bạn đều sẽ được đền đáp thành quả xứng đáng.
Trên phương diện tình cảm, gia đạo yên ấm, vợ chồng con cái được sum vầy bên nhau. Nhiều người từ xa được trở về đoàn tụ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Ông bà lớn tuổi được con cháu cho lộc, gia đạo yên bình vui vẻ.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm