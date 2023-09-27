Bước sang 3 tháng cuối năm 2023 (tháng 10, 11, 12), 3 con giáp PHÁT TÀI bất ngờ, tiền bạc phủ phê, công danh sự nghiệp thịnh vượng như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 19:26

Bước sang 3 tháng cuối năm 2023, những con giáp may mắn này sẽ có cuộc sống thăng hoa, tài lộc nở rộ, công danh sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Đặc biệt, tử vi chỉ rõ, trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Tý sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

Bước sang 3 tháng cuối năm 2023 (tháng 10, 11, 12), 3 con giáp PHÁT TÀI bất ngờ, tiền bạc phủ phê, công danh sự nghiệp thịnh vượng như 'cá gặp nước' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Đúng 3 tháng cuối năm 2023, con giáp tuổi Thìn sẽ có cơ hội phát huy hết năng lực bản thân, từ đó sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra. Lộc lá bủa vây, phú quý theo chân nên Thìn cứ thế mà giàu, nhà xe chờ sẵn, càng chăm chỉ làm việc càng thịnh vượng.

Bước sang 3 tháng cuối năm 2023 (tháng 10, 11, 12), 3 con giáp PHÁT TÀI bất ngờ, tiền bạc phủ phê, công danh sự nghiệp thịnh vượng như 'cá gặp nước' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh nhanh nhẹn, đa tài, có vốn sống phong phú, mối quan hệ rộng nên con giáp này có tương lai xán lạn, làm gì cũng may mắn hanh thông.

Trong 3 tháng cuối năm 2023, chẳng những vận tài lộc, tình duyên của người tuổi Ngọ cũng đỏ chót như son. Họ và một nửa của mình sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch lãng mạn bên nhau, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

Bước sang 3 tháng cuối năm 2023 (tháng 10, 11, 12), 3 con giáp PHÁT TÀI bất ngờ, tiền bạc phủ phê, công danh sự nghiệp thịnh vượng như 'cá gặp nước' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Ba ngày 12/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mùi mưu sự tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền bạc, sự nghiệp xuống dốc

Tử vi thứ Ba ngày 12/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mùi mưu sự tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền bạc, sự nghiệp xuống dốc

Tử vi thứ Ba ngày 12/9/2023 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Mùi mưu việc tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền tài, sự nghiệp dễ xuống dốc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 23/9/2023 tử vi cuối tháng 9 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng