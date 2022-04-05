Bước quan đêm đen, vận trình rực sáng, 3 con giáp làm ăn thịnh vượng, 1 vốn 4 lời, tài lộc dồi dào, phúc khí lên cao, muốn gì được nấy trong 13 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 05/04/2022 12:01

Trong 13 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn thăng hạng, tiền bạc dư dả, tiêu xài thả ga chẳng cần nhìn giá.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 13 ngày tới tài lộc vươn xa, vận trình thăng hạng. Con giáp có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Được sao tốt chiếu mệnh cộng thêm kinh nghiệm dày dặn, bản mệnh xây dựng nền móng vững chắc trong từng đường đi nước bước nên thường thu được thành công. Cấp trên tin tưởng và giao cho Tuất nắm giữ những vị trí quan trọng, mở ra con đường thăng quan, tiến chức. 

Sức khỏe của Tuất không có gì đáng ngại. Con giáp may mắn không còn bị bệnh tật làm phiền, tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp của cuộc sống.

con giap may man 1
Người tuổi Tuất trong 13 ngày tới tài lộc vươn xa, vận trình thăng hạng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 13 ngày tới cát lộc vây quanh, nhận nhiều may mắn. Con giáp thăng hoa rực rỡ hơn trong cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Sau bao cố gắng, cuối cùng bản mệnh cũng được Thần Tài để ý nên làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Thìn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi, chuyện giàu có chỉ trong tầm tay.  Đây cũng là thời khắc con giáp này rũ bỏ xui xẻo, nghênh đón hỷ sự kéo về.

Chuyện tình cảm của Thìn vô cùng thuận lợi. Bản mệnh và nửa kia tình đầu ý hợp, ít khi xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Còn với người độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng lý tưởng của đời mình.

con giap may man 2
Người tuổi Thìn trong 13 ngày tới cát lộc vây quanh, nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 13 ngày tới vận trình có nhiều tín hiệu khởi sắc. Dưới sự giúp sức của ơn trên, con giáp làm ăn thịnh vượng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Các mối quan hệ của bản mệnh cũng tương đối tốt đẹp. Tỵ nhận được sự quý mến, giúp đỡ từ những người xung quanh cả về tiền bạc lẫn sức lực.

Về mặt tình duyên, con giáp có vận đào hoa nở rộ, có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân. Dự đoán, con giáp sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

con giap may man 3
Người tuổi Tỵ trong 13 ngày tới vận trình có nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ manh tính tham khảo.

Tử vi 3 ngày tới (6/4 - 8/4), ơn trên thương tình, xua đuổi vận xui, 3 con giáp bứt phá công danh, nâng cao địa vị, lương thưởng, tiền tài tăng gấp mấy lần

Tử vi 3 ngày tới (6/4 - 8/4), ơn trên thương tình, xua đuổi vận xui, 3 con giáp bứt phá công danh, nâng cao địa vị, lương thưởng, tiền tài tăng gấp mấy lần

Tử vi 3 ngày tới (6/4 - 8/4), 3 con giáp may mắn tài vận vận bứt phá công danh, có nhiều cơ hội phất lên làm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi 13 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ