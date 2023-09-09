Bước qua tháng 10, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, may mắn chạm đỉnh, cuộc đời dư dả

Tâm linh - Tử vi 09/09/2023 13:33

Tử vi dự đoán vào tháng 10, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, may mắn chạm đỉnh, cuộc đời dư dả.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thân bản chất nhanh nhẹn và thưởng phản ứng nhanh khi gặp bất cứ tình huống nào. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thông minh, sáng tạo và thường nghĩ ra những ý tưởng đột phá. Tuy nhiên, con giáp này đôi khi cũng hay cáu gắt và dễ nổi nóng. Là người giàu nghị lực vươn lên, người tuổi Thân được dự báo sẽ tiến xa trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Thân có tài lộc tăng vọt, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi điều ước đều trở thành hiện thực. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, nông sản bán được mùa, được giá.

Người tuổi Thân làm kinh doanh cũng gặp gỡ được nhiều khách hàng, ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Trong khoảng thời gian tới, con giáp tuổi Thân cần cẩn trọng trước công việc liên quan đến giấy tờ. Làm việc chăm chỉ và cẩn trọng, họ sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, may mắn chạm đỉnh, cuộc đời dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý cũng thông minh, nhanh nhẹn không kém người tuổi Thân. Không những thế, họ còn có tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Con giáp tuổi Tý thường quan niệm miễn là họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình thì họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, vận trình ngày một tươi sáng. Những dự định của họ phần nhiều sẽ trở thành hiện thực. Con giáp tuổi này có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển trong công việc.

Người chưa có việc làm cũng sẽ sớm tìm được một công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Người tuổi Tý được Thần Tài ban phát của cải nên kinh doanh cực vượng, doanh thu tăng lên từng ngày.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, may mắn chạm đỉnh, cuộc đời dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu luôn điềm đạm, cẩn trọng. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ luôn chăm chỉ, tận tâm nên được nhiều người tin tưởng. Thời gian gần đây, người tuổi Sửu bị hung tinh chiếu mệnh nên ảnh hưởng nhiều đến tài vận. Họ cố gắng nhiều nhưng không được ghi nhận.

Vận may của con giáp tuổi Sửu tăng lên, tai qua nạn khỏi. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Người làm kinh doanh thì mọi thương vụ đều suôn sẻ, chốt được đơn hàng lớn.

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, kiên trì ắt sẽ đạt được thành tựu như mong đợi, càng về cuối năm càng tụ khí, tụ tài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, sự nghiệp sải cánh bay cao, thành công rộng mở

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, sự nghiệp sải cánh bay cao, thành công rộng mở

Tử vi dự đoán vào 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, sự nghiệp sải cánh bay cao, thành công rộng mở.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 10

TIN MỚI NHẤT

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 17 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 47 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng