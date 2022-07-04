Bồ Tát phù hộ, Thần Tài cho lộc, đúng ngày 21-23/7/2022, 3 con giáp dễ dàng thăng quan tiến chức, công thành danh toại, lộc lá cứ thế bước vào nhà, đến thời hết khổ

Tâm linh - Tử vi 04/07/2022 10:47

Ba con giáp dưới đây nhờ đức tính tốt nên được Quan Thế Âm Bồ Tát mềm lòng, phù hộ cho cuộc sống đặc biệt sung túc.

Tuổi Mùi

Trời sinh con giáp là tuổi Mùi đức tính điềm đạm, chăm chỉ, siêng năng. Trong cuộc sống với người tuổi Mùi thì luôn luôn cần sự trải nghiệm để họ có khả năng xem bản thân đến đâu. Với những người tuổi này nếu sống bình yên họ sẽ hài lòng với cuộc sống đó, mặt khác những người gặp khó khăn thì sẽ bằng mọi giá vươn lên số phận.

Theo tử vi học có nói, đúng ngày 21-23/7 thì người tuổi Mùi nếu quyết tâm làm điều gì thì chắc chắn sẽ làm đâu thắng đó, công danh vang dội. Và trong những thời gian vừa qua, thì người tuổi Mùi gặp không ít những khó khăn và trắc trở nhưng bằng cách nào đó vẫn vượt qua một cách ngoạn mục. Cuộc sống tuổi Mùi trong thời gian này cũng chuyển biến một cách tích cực nhất, làm bất cứ điều gì cũng gặp rất nhiều may mắn, giàu có ngay trong năm sau nếu như biết nắm bắt cơ hội.

Bồ Tát phù hộ, Thần Tài cho lộc, đúng ngày 21-23/7/2022, 3 con giáp dễ dàng thăng quan tiến chức, công thành danh toại, lộc lá cứ thế bước vào nhà, đến thời hết khổ - Ảnh 1
Theo tử vi học có nói, đúng ngày 21-23/7 thì người tuổi Mùi nếu quyết tâm làm điều gì thì chắc chắn sẽ làm đâu thắng đó, công danh vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Với những người cầm tinh con khỉ lại gặp khá nhiều may mắn và thuận lợi đặc biệt nhất là từ 21-23/7 này tuổi Thân được Bồ Tát phù hộ sẽ nhận được khá nhiều hợp đồng béo bở, đủ để bạn bận rộn trong một khoảng thời gian dài. Với công việc sẽ luôn suôn sẻ và thuận lợi cũng sẽ mang lại nguồn thu dồi dào cho bạn đồng thời với các dự án mới được triển khai cũng mang lại rất nhiều triển vọng.

Thời gian này hứa hẹn sẽ mang đến cho Thân cực nhiều điều bất ngờ và thú vị. Được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp hanh thông, tài lộc tự nhiên vô cùng dồi dào, cuộc sống sau này càng thêm giàu sang.

Bồ Tát phù hộ, Thần Tài cho lộc, đúng ngày 21-23/7/2022, 3 con giáp dễ dàng thăng quan tiến chức, công thành danh toại, lộc lá cứ thế bước vào nhà, đến thời hết khổ - Ảnh 2
Từ 21-23/7 này tuổi Thân được Bồ Tát phù hộ sẽ nhận được khá nhiều hợp đồng béo bở, quý nhân phù trợ nên sự nghiệp hanh thông, cuộc sống sau này càng thêm giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này cũng không cần phải quá lo lắng về tiền bạc trong thời gian này. Vào 21-23/7, Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, có nhiều chuyển biến trên con đường sự nghiệp giúp cho bạn có cơ hội thăng quan tiến chức.

Đối với người tuổi Tuất sẽ có cơ hội nhận được những lời đề nghị làm việc tốt, kiếm bộn tiền. Trên phương diện tài lộc, thời gian này tuổi Tuất có dấu hiệu thăng hoa, thậm chí là việc làm ăn buôn bán sẽ mang đến cho bạn những khoản tài chính không nhỏ.

Bồ Tát phù hộ, Thần Tài cho lộc, đúng ngày 21-23/7/2022, 3 con giáp dễ dàng thăng quan tiến chức, công thành danh toại, lộc lá cứ thế bước vào nhà, đến thời hết khổ - Ảnh 3
Thời gian này, Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, có nhiều chuyển biến trên con đường sự nghiệp giúp cho bạn có cơ hội thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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