Bắt đầu từ ngày 16/8, 1 con giáp nhận hết lộc trời, 2 con giáp cẩn thận họa giáng đầu?

Tiếp nối tử vi tuần trước, người tuổi Tý chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ nên mọi thứ dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bạn. Công việc có nhiều biến động khi liên tiếp những thử thách mới xuất hiện, buộc bạn phải gồng mình lên đảm nhận.

Tài lộc vượng nhất vào giữa tuần nhưng do hung vận án ngữ nên bạn vẫn cần thận trọng trong các kế hoạch đầu tư, kinh doanh ở thời điểm này. Mọi quyết định đều nên được tính toán thận trọng, tham khảo các luồng thông tin để tránh rủi ro không đáng có.

Thời gian này, bản mệnh thực sự cảm thấy mình đã quá sức vì công việc bề bộn mà sức người có hạn. Thường xuyên phải quay cuồng với công việc, giấy tờ sổ sách chồng chất khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí có người còn sinh ý định muốn nghỉ việc ngay lập tức.

Chuyện tình cảm trong tuần của con giáp này vẫn vậy, không gặp phải nhiều trở ngại nhưng cũng không thấy có bước chuyển biến nào đáng kể. Có lẽ cả hai nên làm mới bầu không khí bằng buổi hẹn hò lãng mạn nào đó sẽ có tác dụng hơn rất nhiều.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có nhiều cơ hội cảm nhận sự lãng mạn trong tình cảm nhờ sao Bách Việt chiếu mệnh. Nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần bạn mạnh dạn một chút là sẽ khiến cuộc sống sang trang, bản thân được tận hưởng hạnh phúc.

Các mối nhân duyên hài hòa cũng giúp bản mệnh xây dựng được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó. Bạn biết cách tận dụng sức mạnh khi làm việc nhóm nên vừa bớt vất vả lại vừa nâng cao hiệu suất rõ rệt.

Nhìn chung vận trình sự nghiệp vẫn đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, đừng quên nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn thì chặng đường phía trước sẽ khá thuận lợi với bạn.

Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả Chính Tài và Thiên Tài cùng tụ hội. Bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Khi túi tiền rủng rỉnh, hãy tích lũy tiền của để đảm bảo cho tương lai.

Tuổi Tuất

Trong tuần này, người tuổi Tuất bị Thiên Cẩu hung tinh đeo bám, vận trình có phần sa sút hơn nhiều so với thời gian trước đó. Công việc từ đầu tuần đã gặp trục trặc do bị Thương Quan ám hại, gây mất tập trung cho bản mệnh, vì lẽ đó mà mắc phải những sai lầm không đáng có.

Đặc biệt, Thiên Cẩu hung tinh còn kéo theo họa khẩu thiệt thị phi, gây ra những lời đàm tiếu ảnh hưởng tới danh tiếng của con giáp này. Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên chú tâm vào công việc của mình, chớ nên lo nhiều chuyện bao đồng, vừa giảm sút năng suất làm việc, lại vừa tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân tìm cớ gây họa.

Đường tài lộc cũng ảm đạm khi mà cả tuần chỉ có Kiếp Tài hung tinh đeo bám, bản mệnh cần cẩn trọng trong những quyết định tài chính của mình. Quả là họa vô đơn chí, nếu đã không thể thay đổi, điều tốt nhất bạn có thể làm là tự nhắc nhở bản thân lần sau để không gây ra sai sót tương tự nữa.

Người tuổi Tuất trong tuần mới này cũng có thể sẽ phải chịu nhiều chuyện buồn về tình cảm. Đôi lứa đứng trước bờ vực của tình cảm rạn nứt. Những trận cãi vã triền miên khiến tình yêu nồng cháy ngày nào dần nguội lạnh, những gì đã cùng trải qua cũng chẳng thể thay đổi tình hình.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.