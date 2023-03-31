Bắc Đẩu chỉ đích danh 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm nhà vào đúng 5 ngày đầu tiên tháng 4: Chạm đâu cũng ra tiền, làm gì cũng cũng thu vàng, phúc lộc nối tiếp tài lộc, trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 31/03/2023 09:27

Tử vi cho hay vào 5 ngày sắp tới, có những con giáp sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong công danh tài lộc.

 

Tuổi Tị

Con giáp may mắn tuần này gọi tên người tuổi Tị. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc. Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Bắc Đẩu chỉ đích danh 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm nhà vào đúng 5 ngày đầu tiên tháng 4: Chạm đâu cũng ra tiền, làm gì cũng cũng thu vàng, phúc lộc nối tiếp tài lộc, trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là lúc của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên, nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu. Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong những con giáp gặt hái nhiều thành tích. Bản mệnh được Chính Quan hậu thuẫn nên có cơ hội củng cố địa vị, danh dự trong mắt mọi người. Cứ làm việc hết sức mình, không cần quá quan tâm tới những lời ca ngợi hay chê bai từ ai đó vì điều đó cũng không tác động gì tới công việc của bạn.

Bắc Đẩu chỉ đích danh 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm nhà vào đúng 5 ngày đầu tiên tháng 4: Chạm đâu cũng ra tiền, làm gì cũng cũng thu vàng, phúc lộc nối tiếp tài lộc, trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh càng cố gắng thì vận trình càng gặp nhiều may mắn, nỗ lực vươn lên thì sự nghiệp thành công là chuyện trong tầm tay. Thậm chí nếu bạn tập trung cao độ là có thể hoàn thành nhiệm vụ cả ngày trong buổi sáng, thời gian còn lại hãy nghiên cứu, bổ sung thêm kiến thức để phát triển chuyên môn.

Tuổi Ngọ

Sự tự hài lòng mang lại cho tuổi Ngọ cảm giác hạnh phúc. Không ai có thể khiến bạn đánh mất niềm vui của chính mình. Khi bạn biết thế nào là đủ, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.

Bắc Đẩu chỉ đích danh 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm nhà vào đúng 5 ngày đầu tiên tháng 4: Chạm đâu cũng ra tiền, làm gì cũng cũng thu vàng, phúc lộc nối tiếp tài lộc, trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có nhiều điều kiện thuận lợi trong tuần này. Bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Cách nghĩ, cách làm của bạn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người và nhanh chóng được hiện thực hóa. Tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Người làm ăn kinh doanh hẳn sẽ kiếm được một khoản kha khá do công việc tiến triển đều đặn, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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