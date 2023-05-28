Ba món ăn giúp đánh bay vận đen, đón may mắn tới mà bạn nên biết để giải xui cuối tháng

Tâm linh - Tử vi 28/05/2023 05:51

Tháng này gặp nhiều xui xẻo, bạn nên tìm ăn gấp ba món sau để giúp 'xua đuổi vận xui' để bắt đầu một tháng mới thuận lợi hơn.

Trứng vịt lộn

Hộn vịt lộn là món ăn rất phổ biến trong cuộc sống hằng ngày của người Việt. Bạn có thể dễ dàng thưởng thức món ăn này tại quán cóc ở một con phố nào bất kỳ. Đối với nhiều người, món ăn có phần dã man, kinh dị khi bên trong có con vịt bé xíu với một lớp lông tơ xung quanh, tuy nhiên, nó vẫn là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người.

Người xưa quan niệm nếu đang đang xui rủi mà ăn trứng vịt lộn, vận hạn sẽ được đảo ngược. Món ăn này được ưa chuộng khi kết thúc năm cũ hay tháng cũ. Để giải đen, người ta thường ăn trứng theo số lẻ 1-3-5-7 quả để vận xui được đảo lại, nhận về phần may mắn. Thậm chí ở nhiều nơi, sau khi ăn xong, trứng phải bóp nát vỏ trứng hoặc giẫm nát. Hành động này giúp xóa tan vận xui, mang tới nhiều điều may mắn tốt lành. Trứng vịt lộn phổ biến với cách luộc, ăn kèm rau răm và gừng. Tuy nhiên, nguyên liệu này cũng có nhiều biến tấu như trứng vịt lộn chiên mắm, om bầu, xào me, nướng chua cay, hầm ngải cứu, nấu cháo...

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Trứng vịt lộn với lớp ngoài giòn tan, bên trong trứng vịt nóng hổi thơm thức, hòa quyện nước mắm chua ngọt cay cay

 Ngay cái tên trứng vịt lộn đã thấy cải thiện được tình hình rồi. ĂN TRỨNG VỊT LỘN đang đỏ thì thành đen, đang đen thì lại đỏ. Chính vì vậy để cải thiện may mắn của mình, nhiều người chọn ăn số lẻ chứ không phải số chẵn đó!

Con mực

Thỉnh thoảng trong cuộc sống hay gặp vận đen đeo bám, hoặc không may mắn mà còn bế tắc... thì người ta hay tìm cách để giải đen. Trong dân gian từ xa xưa đã có quan niệm ăn mực và các món ăn chế biến từ mực có thể giải đen, xả xui. Do đó, con mực thường được ăn vào cuối năm, cuối tháng, hay những lúc người ta cảm thấy xui rủi, kém may mắn...

Người Việt cũng có quan niệm dân gian rằng "đen như mực". Theo đó, nếu ăn mực vào đầu tháng sẽ đen đủi cả tháng. Thậm chí ở nhiều nơi, người ta còn hạn chế ăn mực vào những thời điểm quan trọng như: đi làm ăn, thi cử,... Vì thế, cuối tháng là thời điểm tuyệt vời để chế biến những món mực ngon và thưởng thức cùng gia đình.

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Nên ăn mực vào cuối năm, cuối tháng vào cuối tuần để xả xui

Thịt chuột đồng

Dân gian có một niềm tin rằng muốn mọi điều thuận lợi và xuôi chèo mát mái trong năm mới thì nên ăn thịt chuột đồng vào dịp cuối năm. Điều này được cho là xuất phát từ hình ảnh linh lợi, thoắt biến và khả năng giỏi kiếm miếng ăn của những chú chuột. Tuy nhiên, cũng vì tính chất “kinh dị” của món ăn này mà nhiều người vẫn chưa có dịp thưởng thức. Thực chất, theo nhiều người sành ăn, thịt chuột đồng còn ngon hơn cả thịt gà ta đồng thời lại rất nhiều dinh dưỡng. Ngoài ra, thịt chuột đồng còn được dùng để trị một số bệnh như bỏng.


Vào những ngày cuối năm, thịt chuột đồng là món ăn được nhiều người săn lùng nhằm giải xui, đem lại may mắn cho năm mới. Dân gian quan niệm rằng, ăn thịt chuột thì sang năm mới, làm ăn hay kinh doanh trèo đèo, lội suối hay băng đồng đều vượt qua một cách thuận lợi. Hơn nữa, có thịt chuột không sợ đói, đi đến đâu cũng có cái ăn.

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Thịt chuột đồng được săn lùng rất nhiều vào cuối tháng nhằm giải vận hạn

 

Chuột đồng là món ăn phổ biến từ Bắc vào Nam. Ở làng Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội), chuột đồng không chỉ món ăn ngon mà còn trở thành nghề kinh doanh kiếm sống của người dân. Xưa người dân bắt chuột đồng để bảo vệ mùa mang, nhưng không biết từ bao giờ nó lại được chế biến thành rất nhiều món ăn ngon miệng như nướng lá chanh, áp chảo, xào sả ớt hay nấu cà ri...

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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