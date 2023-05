Người xưa quan niệm nếu đang đang xui rủi mà ăn trứng vịt lộn, vận hạn sẽ được đảo ngược. Món ăn này được ưa chuộng khi kết thúc năm cũ hay tháng cũ. Để giải đen, người ta thường ăn trứng theo số lẻ 1-3-5-7 quả để vận xui được đảo lại, nhận về phần may mắn. Thậm chí ở nhiều nơi, sau khi ăn xong, trứng phải bóp nát vỏ trứng hoặc giẫm nát. Hành động này giúp xóa tan vận xui, mang tới nhiều điều may mắn tốt lành. Trứng vịt lộn phổ biến với cách luộc, ăn kèm rau răm và gừng. Tuy nhiên, nguyên liệu này cũng có nhiều biến tấu như trứng vịt lộn chiên mắm, om bầu, xào me, nướng chua cay, hầm ngải cứu, nấu cháo...

Trứng vịt lộn với lớp ngoài giòn tan, bên trong trứng vịt nóng hổi thơm thức, hòa quyện nước mắm chua ngọt cay cay

Ngay cái tên trứng vịt lộn đã thấy cải thiện được tình hình rồi. ĂN TRỨNG VỊT LỘN đang đỏ thì thành đen, đang đen thì lại đỏ. Chính vì vậy để cải thiện may mắn của mình, nhiều người chọn ăn số lẻ chứ không phải số chẵn đó!