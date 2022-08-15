Ánh dương soi chiếu trong 3 ngày đầu tuần (15/8 - 17/8), 3 con giáp gặp thời cơ bứt phá, chạm mặt Thần Tài, bất ngờ có lộc lớn

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 07:59

Những con giáp này vốn có số giàu sang trong 3 ngày đầu tuần này, dù hay "vung tay quá trán" thì ngân khố của họ vẫn cứ dồi dào, ít khi phải lo lắng về kinh tế.

Tuổi Dậu

Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Dậu dễ gặp nhiều may mắn về tài lộc, vận số của họ cũng tốt hơn so với các con giáp khác. Họ có nhiều bạn bè, mạng lưới quan hệ rộng nên cơ hội gặp quý nhân đặc biệt cao, làm việc gì cũng được người khác giúp đỡ, không cần phải quá lăn xả cơ hội vẫn có thể đến.

Bản mệnh này luôn tạo cho người khác cảm giác an toàn và tin tưởng. Vì thế mà các mối quan hệ tốt sẽ mở ra, cơ hội làm ăn lớn cũng nhiều hơn. Đó là cách mà tuổi Dậu gặt hái thành công cho mình. Họ càng chi tiền thì càng kiếm về gấp bội nên vẫn tiền bạc rủng rỉnh.

Ánh dương soi chiếu trong 3 ngày đầu tuần (15/8 - 17/8), 3 con giáp gặp thời cơ bứt phá, chạm mặt Thần Tài, bất ngờ có lộc lớn - Ảnh 1
Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Dậu dễ gặp nhiều may mắn về tài lộc, vận số của họ cũng tốt hơn so với các con giáp khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là người biết cách chi tiêu và quản lý tài chính khá tốt. Họ biết đầu tư tiền đúng lúc, biết tính toán thiệt hơn, biết cách dùng tiền để đẻ ra tiền. Do đó, trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Thân dù tiêu nhiều nhưng cũng kiếm được không ít, trời sinh vận số cực tốt, có của ăn của để.

Đây cũng là con giáp biết đầu tư tiền cho các mối quan hệ nên được bạn bè hết sức quý mến, luôn có quý nhân chủ động "gửi" tiền. Tuổi Thân là người thông minh, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nên được dễ dàng kiếm được nhiều tiền, đặc biệt từ công việc kinh doanh.

Ánh dương soi chiếu trong 3 ngày đầu tuần (15/8 - 17/8), 3 con giáp gặp thời cơ bứt phá, chạm mặt Thần Tài, bất ngờ có lộc lớn - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Thân dù tiêu nhiều nhưng cũng kiếm được không ít, trời sinh vận số cực tốt, có của ăn của để - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vốn là người tự lập, thông minh nhanh nhẹn và bản lĩnh tự tin, người mang bản mệnh này sẽ có thêm nhiều quan hệ tốt, có cơ hội gặp gỡ những đối tác làm ăn lớn. Trong 3 ngày đầu tuần, công việc của tuổi Dần ngày càng thăng tiến, kéo theo dòng tài sản bất tận, khiến họ giàu có. Người tuổi Dần giỏi tiêu tiền nhưng chẳng sợ nghèo là vì thế.

Thời gian trước, vận khí của người tuổi Dần có thể không tốt lắm nhưng trong thời gian này, tài vận của họ sẽ dần dần tốt lên. Đặc biệt, những người tuổi Dần biết tận dụng những cơ hội và vận may về sự nghiệp thì tiền bạc của họ sẽ đổ về không ngừng.

Ánh dương soi chiếu trong 3 ngày đầu tuần (15/8 - 17/8), 3 con giáp gặp thời cơ bứt phá, chạm mặt Thần Tài, bất ngờ có lộc lớn - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần, công việc của tuổi Dần ngày càng thăng tiến, kéo theo dòng tài sản bất tận, khiến họ giàu có - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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