99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 9/1 gọi tên 3 con giáp sau: Thần Tài phù trợ, phát tài phát lộc, sự nghiệp bước sang trang mới, tài lộc hanh thông, tiền về như nước, cuộc sống hạnh phúc ấm no

Tâm linh - Tử vi 09/01/2023 10:19

Theo tử vi 12 con giáp, đúng hôm nay 9/1 vào lúc 17h có đến 3 con giáp may mắn sở hữu vận trình dát vàng, hào quang chói lọi, tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng hoa, gia đình hạnh phúc ấm no.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ, cũng chính vì đức tính tốt này mà xung quanh Sửu luôn tồn tại nhiều mối quan hệ tốt. 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 9/1 cho biết con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Trong ngày này vận may liên tiếp đến với Sửu giúp họ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Sửu sẽ ngày càng vượng. Sự nghiệp lọt vào mắt xanh của cấp trên cơ hội thăng chức là có nếu biết tận dụng, đường kinh doanh thu về khoản lợi nhuận khủng nhờ vào các dự án đầu tư kinh doanh trước đó. 

Vận trình tình cảm của người tuổi Sửu trong thời gian này cũng sẽ trở nên hài hòa và êm ấm. Bản mệnh và gia đình của mình đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Còn đối với người độc thân, đây cũng là lúc thời cơ chín muồi để họ quyết định làm quen với đối tượng mà mình thích. 

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 9/1 cho biết con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Trong ngày này vận may liên tiếp đến với Sửu giúp họ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Sửu sẽ ngày càng vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý không ngại chịu vất vả, gian lao để có được thành công trong tương lai. Thậm chí, con giáp này còn sẵn sàng lắng nghe những sự chỉ trích nhằm học hỏi thêm những điều mới mẻ để cải thiện tay nghề. Nhờ vậy mà vận trình sự nghiệp của Tý luôn tràn đầy may mắn. 

Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay 9/1, mọi thứ với con giáp may mắn sẽ diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp của tuổi Tý thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

Chưa hết, nhờ có cao nhân chỉ đường dẫn lối nên Tý biết cách đầu tư một cách đúng đắng và hứa hẹn sẽ giúp cho họ mang về khoản tiền khủng trong thời gian này. Một số người còn gặp vận may độc đắc, trúng số tiền tỷ dễ như chơi. 

con giap 2
Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay 9/1, mọi thứ với con giáp may mắn sẽ diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp của tuổi Tý thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang năm mới 2023, người tuổi Mão có khá nhiều lợi thế và cơ hội để phát triển bản thân. Quý nhân soi đường chỉ lối ra con đường thật sự phù hợp với con giáp này, chỉ cần làm theo họ ắt có được tài lộc vượng phát khó ai sánh bằng.

Đặc biệc, đúng 17h chiều nay 9/1 vận trình tài lộc tăng tiến, tuy vậy, Mão vẫn cần học cách tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để giữ được của cải tránh bị thất thoát một cách đáng tiếc. Công việc có nhiều cơ hợi thăng tiến khi sếp đánh giá rất cao năng lực của Mão và sắp sửa thử thách con giáp này bằng một số nhiệm vụ quan trọng của công ty, chỉ cần làm tốt cơ hội lên chức hay tăng lương là chuyện dễ dàng. 

Đường tình duyên của người tuổi Mão sắp tới cũng vô cùng vượng. Người độc thân có thể tìm thấy một nửa yêu thương thông qua sự giới thiệu của bạn bè, người quen. Còn những ai đã có gia đình thì hạnh phúc ấm no, không phải lo lắng về điều gì cả. 

con giap 3
Đặc biệc, đúng 17h chiều nay 9/1 vận trình tài lộc tăng tiến, tuy vậy, Mão vẫn cần học cách tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để giữ được của cải tránh bị thất thoát một cách đáng tiếc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của 12 con giáp: Tỵ - Mão vận trình hanh thông, phát tài phát lộc, Thìn gặp vận đen đeo bám, tiểu nhân ám hại, xui xẻo đủ đường

Tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của 12 con giáp: Tỵ - Mão vận trình hanh thông, phát tài phát lộc, Thìn gặp vận đen đeo bám, tiểu nhân ám hại, xui xẻo đủ đường

Theo tử vi 12 con giáp, dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của 12 con giáp. Cặp đôi Tỵ - Mão vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. Thìn không gặp vận may như vậy khi liên tiếp đón nhận tin không vui.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày 9/1/2023 con giáp tử vi 3 con giáp giàu có 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 31 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Video 1 giờ 3 phút trước
Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 31 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài