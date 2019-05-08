7 ngày tới: 3 con giáp cẩn thận vận hạn tìm đến, họa thị phi ập tới!

Tâm linh - Tử vi 08/05/2019 05:30

Một tuần tới, 3 con giáp này nên cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, làm gì cũng phải cân nhắc thật kỹ. Vì rất có thể vận hạn và thị phi đang rình rập họ khắp nơi!

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp phải gánh nặng tài chính lớn trong 7 ngày tới. Với những ai đã có gia đình, áp lực tài chính vốn đã lớn, không những vậy 3 năm tới tiểu nhân luôn cản trợ khiến sự nghiệp của họ gặp khó khăn.

Con giáp này kiếm tiền vốn đã vất vả, thành công chưa đạt còn vận xui lại đeo bám. Không chỉ vậy, họ còn có thể dính họa thị phi.

7 ngày tới: 3 con giáp cẩn thận vận hạn tìm đến, họa thị phi ập tới! - Ảnh 1
Tuổi Tuất gặp phải gánh nặng tài chính lớn trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này vì phạm Thái Tuế nên tuổi Tuất gặp không ít trở ngại. Họ phải cố gắng vượt qua để hưởng 10 năm vận thế hanh thông trong tương lai.

Tuổi Mão

Trong 1 tuần tới, tuổi Mão không có được vận may trong công việc. Họ bị mất nhiều mối làm ăn, quan hệ hợp tác. Nếu không cẩn thận, con giáp này còn có thể bị hao hụt tiền bạc. Vì vậy, tuổi Mão phải thật cẩn trọng trong chi tiêu.

7 ngày tới: 3 con giáp cẩn thận vận hạn tìm đến, họa thị phi ập tới! - Ảnh 2
Trong 1 tuần tới, tuổi Mão không có được vận may trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của tuổi Mão trong thời gian này có dấu hiệu bất ổn. Con giáp này phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn, dành thời gian để chăm sóc mình.

Tuổi Hợi

Trong 7 ngày tới, người tuổi Hợi làm gì cũng phải cẩn thận, tránh hao tài, mất của, hay tai nạn. Nếu có ý định đầu tư, buôn bán thì nên cẩn trọng trong giấy tờ, hợp đồng, vì dễ bị “gài bẫy”.

7 ngày tới: 3 con giáp cẩn thận vận hạn tìm đến, họa thị phi ập tới! - Ảnh 3
Trong 7 ngày tới, người tuổi Hợi làm gì cũng phải cẩn thận, tránh hao tài, mất của, hay tai nạn - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc của tuổi Hợi trong thời gian này không có dấu hiệu khởi sắc. Họ phải chi tiêu nhiều quá mức cân bằng. Nếu không có giải pháp tốt hơn, rất có thể tuổi Hợi sẽ lâm vào cảnh cạn kiệt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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