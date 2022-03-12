6 tháng tới, VẬN KHÍ hanh thông bất ngờ, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, trở thành nhân vật truyền kì tại nơi làm việc, được đồng nghiệp nể phục, cấp trên hài lòng

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 00:25

6 tháng tới, 3 con giáp may mắn có đường quan lộ hanh thông, tại nơi làm việc được yêu mến, tin tưởng, làm gì cũng thành công.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tích cực, lạc quan, độc lập, ngoan cường, nỗ lực và thích cạnh tranh. Họ không muốn bị người khác thao túng hay điều khiển và luôn có chính kiến riêng của mình.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 6 tháng tới, vận khí lên cao, bản mệnh dù gặp khó khăn trở ngại bao nhiêu cũng sẽ vươn lên, sẵn sàng vượt qua thử thách. Bên cạnh đó, con giáp may mắn còn có khả năng cứu vãn tình thế một cách xuất sắc. Chính vì vậy, những người tuổi Dần không thích chiêu trò nhưng vẫn có thể "bất khả chiến bại" ở nơi làm việc.

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Tử vi 12 con giáp dự đoán, 6 tháng tới, vận khí lên cao, bản mệnh dù gặp khó khăn trở ngại bao nhiêu cũng sẽ vươn lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã có khí chất của bậc đế vương. Họ có tinh thần và thước đo khác hẳn với những người khác, điều này đồng nghĩa với việc họ đặc biệt thích hợp để làm quản lý.

6 tháng tới chính là lúc bản mệnh chứng minh năng lực vượt trội của mình. Con giáp làm việc tích cực, được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiều trọng trách đáng gờm. Đồng nghiệp yêu mến, nể phục con giáp này.

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6 tháng tới chính là lúc bản mệnh chứng minh năng lực vượt trội của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có chỉ số EQ và IQ cao, rất nghiêm túc, cẩn thận, có trách nhiệm trong cả công việc lẫn cuộc sống. Một trong những đức tính nổi bật nhất ở người tuổi Ngọ là tinh thần kiên trì, đó là lý do chính giúp họ thành công ở nơi làm việc.

6 tháng tới đây, người tuổi Ngọ phát huy trí thông minh, chân thành và cởi mở với đối tác, họ không ưa trò bày mưu tính kế nên dễ dàng có được sự tôn trọng và tín nhiệm của người khác, nhờ đó mà thành công trong sự nghiệp.

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6 tháng tới đây, người tuổi Ngọ phát huy trí thông minh, chân thành và cởi mở - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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