5 ngày đầu năm mới, 3 con giáp này may mắn cực độ, vạn sự cát tường, vận khí hanh thông

5 ngày đầu năm, vất vả trồng cây cuối cùng cũng đến ngày hái quả, tử vi 12 con giáp cho thấy người cầm tinh con Rắn sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Họ sẽ được công nhận năng lực của bản thân, được cấp trên trọng dụng, tin tưởng trao cho nhiều trọng trách.

Đừng lơ là mất tập trung vào khoảng thời gian này bạn nhé. Đây chính là thời điểm then chốt để bạn bắt đầu mở rộng hoạn lộ của mình, thăng tiến ầm ầm, một bước lên mây, giở trang sách cuộc đời sang một trang hoàn toàn mới và tràn ngập thành công.

Tình cảm hay sự nghiệp đều không phải là điều mà người tuổi Hợi quan tâm trong thời điểm này. Cũng có những lúc họ không có tham vọng, hoài bão gì về sự nghiệp, cũng có những lúc họ chấp nhận với một cuộc tình không có tình yêu nồng nhiệt, nhưng riêng cuối năm nay, con giáp này sẽ phấn đấu hết mình để làm đầy túi tiền, gom góp tài lộc về nhà.

Vốn là người hài hòa, có nhiều mối quan hệ ngoại giao, có tài ăn nói, người tuổi Hợi tự tay tạo dựng được cho mình mạng lưới làm ăn vô cùng tốt. Không vì tiền bạc mà đánh mất uy tín, con giáp này có hình ảnh vô cùng tốt trong mắt đối tác, khách hàng, nhờ thế mà càng có thêm nhiều tài lộc tự tìm đến với mình. Tiền bạc rủng rỉnh trong tay, có thể nói người tuổi Hợi là con giáp may mắn nhất 5 ngày đầu năm.

Có thể nói người tuổi Hợi là con giáp may mắn nhất 5 ngày đầu năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý muốn sớm thành gia lập thất, ổn định cuộc sống rồi sau đó mới bình tâm để gây dựng sự nghiệp mình mong muốn. Có hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới an lòng phấn đấu.

Chính vì thế, chỉ cần có cơ hội chạm tay vào hạnh phúc, gặp được người mình thương thì dù là cuộc gặp gỡ tình cờ hay sắp đặt, họ cũng đều chủ động và tích cực giành lấy trái tim người ấy, giành lấy hạnh phúc cho bản thân mình. Trong đường tình cảm, người tuổi Tý chính là con giáp may mắn nhất cuối năm 2017 này đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.