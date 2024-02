5 món 'đại kỵ' trong ngày Tết nhất định không nên ăn kẻo vận xui ập tới, sự nghiệp 'giật lùi' về sau

Những món ăn ngày Tết mang lại may mắn

- Nem rán: là một phần quan trọng trong ẩm thực theo truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán. Việc ăn nem là một cách để tượng trưng cho việc chào đón xuân về.

Hình dạng của những cuộn nem gợi nhớ đến những thỏi vàng và do đó tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng.

- Một số loại trái cây được ăn trong dịp Tết Nguyên đán, chẳng hạn như quýt, cam và bưởi. Những loại quả này được lựa chọn vì chúng đặc biệt tròn và có màu "vàng", tượng trưng cho sự no đủ và giàu có.

Các loại quả mang lại may mắn. Ảnh: Internet

Đặc biệt, khi phát âm từ này trong tiếng Trung, nó giống như âm thanh của sự may mắn.

- Canh khổ qua là món ăn khá quen thuộc trong mâm cỗ ngày tết. Đúng như tên gọi của nó, món canh khổ qua có ý nghĩa hy vọng rằng những điều khó khăn, vất vả của năm cũ sẽ qua đi để trong năm mới sẽ gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi hơn.

Món canh này tương đối dễ nấu mà lại chứa nhiều chất dinh dưỡng, là món canh giải nhiệt, mát và bổ dưỡng, giúp thanh nhiệt, giải độc vô cùng hiệu quả trong những ngày nắng nóng, ăn uống nhiều dầu mỡ như ngày tết. Khổ qua không chỉ giúp làm thanh mát cơ thể và bổ sung chất xơ mà còn giúp làm đẹp da, giảm mỡ máu, hạ huyết áp, hạ đường huyết.

- Thịt kho tàu: Miếng thịt kho mềm rục có màu trắng trong của lớp mỡ và đỏ au của thịt nạc, màu nâu nhạt của lớp bì heo hầm nhừ, màu nước đường vàng ươm, sóng sánh. Hột vịt luộc chín mềm, lòng đỏ béo mịn. Kèm theo đó vị ngọt thanh của nước dừa xiêm, vị mặn đậm đà của nước mắm ngon, cay the the của những lát ớt đỏ, tất cả hoà quyện tạo nên một hương vị khó quên trong khoang miệng của người thưởng thức.

Nếu mâm cỗ ngày tết ở miền Bắc có thịt đông thì ở miền Nam lại đặc trưng là thịt kho trứng hay thịt kho tàu, với ý nghĩa thể hiện tình cảm gia đình hòa thuận, yên vui. Thịt heo thường là thịt ba chỉ (ba rọi) hoặc các phần thịt có cả nạc lẫn mỡ. Thịt được thái thành các miếng vuông to, trong khi hột vịt to tròn vành vạnh mang ý nghĩa "vuông tròn đều đặn, mọi sự bình an".

Những món không nên ăn trong ngày Tết

- Tôm: Theo quan niệm của người dân miền Nam thì vào ngày đầu năm mới nên kiêng ăn tôm. Nguyên nhân do tôm có đầu to, trong đầu lại có chứa phân, chúng thường đi theo hướng giật lùi về sau.

Vì vậy, không ít người tin rằng ngày đầu năm mới nếu ăn tôm sẽ khiến công việc cả năm không được thuận lợi, suôn sẻ, đầu khó xuôi mà đuôi cũng khó lọt khiến đầu óc không sáng suốt, trí lực thiếu minh mẫn.

Tôm không nên ăn ngày Tết. Ảnh: Internet

- Thịt chó: Theo tín ngưỡng của người xưa thì chó là loài vật sống kiếp nô bộc, chịu đựng, mang ý nghĩa đen đủi, vận xui. Vì vậy, vào ngày đầu tháng các gia đình thường kiêng ăn thịt chó để tránh cả năm gặp xui xẻo.

- Cá mè: Ở miền Trung và miền Bắc không ít người kiêng ăn thịt cá mè trong ngày đầu năm mới. Nguyên do vì nghĩa từ “mè” trong “cá mè” đồng âm với từ “mè nheo” mang ý nghĩa cả năm không được thuận lợi.

- Trứng vịt lộn: Là loại thực phẩm có mùi tanh, mang ý nghĩa cho những điều xui rủi, đen đủi cũng như bất hạnh. Nếu gặp vận đen, người ta sẽ có thói quen ăn trứng vịt lộn để mong xả xui do tin rằng món trứng nà có thể giúp lộn lại, biến vận xui trở thành điềm lành.

- Thịt vịt: Là món ăn khoái khẩu của nhiều người với hương vị thơm ngon, chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp bồi bổ khí huyết, tăng cường sức khỏe, phù hợp để phục hồi cho những ai suy nhược cơ thể.

Thế nhưng, theo quan niệm của người dân miền Trung và miền Bắc thì ăn thịt vịt có thể xả đi xui xẻo. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn thịt vịt vào cuối tháng. Ngày đầu năm nếu bạn ăn thịt vịt thì đồng nghĩa với việc đang rước sự xui xẻo vào người.