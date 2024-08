4 nét tướng trên khuôn mặt định sẵn là người thọ mệnh dồi dào, phúc khí vượng phát, cuộc đời ấm no

Trong tử vi học thì tam đình bao gồm "thượng đình" là từ trán đến lông mày, "trung đình" là từ lông mày đến sống mũi, "hạ đình" là từ dưới mũi đến cằm. Khi ba vùng này cân đối đều nay là người nhiều phúc khí tuổi thọ cao và cuộc sống thường gặp may mắn giàu có.

Chiều dài của mũi cũng liên quan đến tuổi thọ. Người có nhân trung sâu, mũi dài thường sống lâu hơn. Còn người có sống mũi ngắn dễ cáu gắt, tâm trạng không tốt, đầu óc không thanh thản. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tuổi thọ.

Theo mệnh lý ngũ hành, tướng mũi dài ngũ nhạc tứ hà thông mới hưởng phú quý dài lâu, có số trường thọ. Không chỉ vậy, người mang tướng mũi này có vận mệnh cuộc đời hanh thông và suôn sẻ, phúc dày mạng lớn.

Người có tướng tai to và dày

Y học cổ truyền cho rằng tai có liên quan mật thiết đến thận, sức khỏe của thận ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ. Người có tướng tai dày thích giao du bạn bè, có nhiều mối quan hệ xã hội.

Người sở hữu tai to và dày sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, làm ăn, kinh doanh đều thuận lợi. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân phù trợ. Phụ nữ có tướng tai này thì mang lại may mắn cho chồng.

Tướng người có má vuông, to

‏Theo quan niệm của người xưa thì đàn ông tai to mặt lớn là tướng làm quan. Đồng thời theo"Hoàng đế nội kinh" đã chỉ ra rằng, hai má vuông, to, hồng hào cho thấy thận hoạt động vô cùng tốt, sống lâu. Bên cạnh đó, những người này phúc khí cao nên cuộc sống hanh thông kiên định làm gì cũng giàu có.

Người có nhân trung sâu, dài

Nhân trung là đường rãnh ở phía dưới mũi và phía trên bờ môi. Độ dài của nhân trung thường bằng độ dài đốt giữa của ngón tay giữa, bộ phận này có liên quan đến hệ bài tiết và hệ sinh sản.

‏Chỉ người sở hữu nhân trung sâu dài, ngay ngắn và thẳng thì chất lỏng trong cơ thể mới được vận hành lưu loát, như thế mới có thể khỏe mạnh trường thọ. Đồng thời những người này còn có cuộc sống hanh thông viên mãn giàu có.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!