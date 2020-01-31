4 nàng giáp là NGÔI SAO MAY MẮN, giúp chồng nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA, phát tài cực to

Phụ nữ tuổi Hợi nổi tiếng là con giáp vượng phu, xứng danh vợ hiền dâu thảo. Với tính cách hiền lành, chăm chỉ lại dĩ hòa vi quý nên họ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây chính là quý nhân sẵn lòng hỗ trợ bất cứ khi nào con giáp này gặp nguy nan.

Trời sinh 4 con giáp vượng phu ích tử này chính là ngôi sao may mắn, giúp chồng ăn nên làm ra, tay trắng cũng thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

Trời sinh Sửu là con giáp thiện lương, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân họ đã gặt hái được những thành quả đáng nể trong sự nghiệp, đàn ông cũng phải kiêng dè.

Nhờ thế, Hợi có vận khí rất tốt, may mắn theo chân nên cả đời chưa biết khổ là gì. Sau khi lấy chồng, con giáp vượng phu ích tử này sẽ là ngôi sao may mắn của chồng, giúp bạn đời đại cát đại lợi, làm một hưởng mười, giàu nhanh đến chóng mặt.

Thành công, sung túc là thế nhưng Sửu không phải là mẫu phụ nữ trọng vật chất. Họ nhất mực chung tình, nguyện hy sinh tất cả vì gia đình nên dù chồng tay trắng cũng sẽ làm nên nghiệp lớn, sự nghiệp hiển vinh.

Càng về hậu vận vợ chồng Thìn càng sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là nàng giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Vậy nhưng, thay vì cậy vào những gì mình đang có mà lười nhác thì Thìn lại không ngừng nỗ lực để làm chủ đời mình.

Sau khi kết hôn, Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm ăn thuận lợi, suôn sẻ bất ngờ nên càng về hậu vận vợ chồng Thìn càng sung túc đủ đầy, thịnh vượng hơn người.

Sau ngưỡng 35, vợ chồng Ngọ sẽ nhà xe có đủ, cứ thế mà giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đàn ông lấy được vợ tuổi Ngọ như rước được thần tài vào nhà. Chẳng những bản lĩnh, thông minh và có gan làm giàu, mẫu phụ nữ này còn dám nghĩ dám làm, không quản khó khăn để có được thứ mình muốn.

Hơn cả, Ngọ còn là người vợ hết lòng vì gia đình, quán xuyến việc nhà chu đáo, nuôi dạy con cái thành tài để chồng có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp. Sau ngưỡng 35, vợ chồng Ngọ sẽ nhà xe có đủ, cứ thế mà giàu.

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