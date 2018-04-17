4 nàng giáp đã chia tay là dứt khoát tuyệt tình, một đi không trở lại!

Tâm linh - Tử vi 17/04/2018 05:30

Dù có từng yêu sâu đậm, khắc cốt ghi tâm thế nào nhưng 4 con giáp này một khi đã chia tay là không bao giờ quay đầu lại!

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý thường phóng khoáng, cởi mở, khôn ngoan. Sự thông minh của họ còn được thể hiện rõ qua cách họ luôn trân trọng và yêu quý bản thân mình, không khi nào khiến mình chịu thiệt hay tổn thương.

Trong tình yêu, phụ nữ tuổi Tý luôn hết lòng vì người yêu. Họ yêu mãnh liệt và luôn cùng đối phương tận hưởng hết những cung bậc cảm xúc. Dù yêu sâu đậm vậy nhưng khi thấy không có kết quả, đối phương không còn như họ mong đợi, họ sẽ không để mình chịu thiệt. Khi đã đưa ra quyết định kết thúc, họ sẽ dứt khoát đến cùng.

4 nàng giáp đã chia tay là dứt khoát tuyệt tình, một đi không trở lại! - Ảnh 1
Khi đã đưa ra quyết định kết thúc, họ sẽ dứt khoát đến cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần cương quyết, và có chút dữ dội. Dù vậy, trong tình yêu họ rất đơn giản, yêu hết lòng không đắn đo. Họ luôn mong một tình yêu răng long đầu bạc, càng quý trọng tình yêu càng khó nói lời chia tay.

Tuy nhiên, họ không hề ủy mị hay dây dưa trong tình yêu. Một khi đối phương dồn họ đến ranh giới chịu đựng cuối cùng, họ sẽ ra đi không quay đầu lại.

4 nàng giáp đã chia tay là dứt khoát tuyệt tình, một đi không trở lại! - Ảnh 2
Một khi đối phương dồn họ đến ranh giới chịu đựng cuối cùng, họ sẽ ra đi không quay đầu lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ rất lý trí khi yêu. Họ không quyết định khi bốc đồng. Họ cũng như bao phụ nữ khác, cũng mong một tình yêu viên mãn. Nhưng nếu họ đã cố gắng thật nhiều nhưng không được đáp lại, họ sẽ chấm dứt để giải thoát cho đôi bên. Với họ, tình yêu không thể miễn cưỡng, càng không thể để bản thân thiệt thòi.

4 nàng giáp đã chia tay là dứt khoát tuyệt tình, một đi không trở lại! - Ảnh 3
Với họ, tình yêu không thể miễn cưỡng, càng không thể để bản thân thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đây là con giáp thông minh, khôn khéo trong cuộc sống. Một khi yêu, họ sẽ tận hưởng hết mọi điều mới mẻ với đối phương.

Nhưng dù có nồng nàn, say đắm thế nào, họ cũng có trách nhiệm với chính mình. Họ sống không sợ hối hận, trân trọng hiện tại, càng quý trọng tương lai. Do đó, khi tình yêu không như mong muốn, họ chọn chấm dứt và lưu giữ những gì từng đẹp đẽ, để đối phương ra đi, không bao giờ níu kéo.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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