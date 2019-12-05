4 điềm báo PHÁT TÀI, của nả nối đuôi nhau ập vào nhà, chỉ việc rung đùi ĐẾM TIỀN

Sách giải mã những điều bí ẩn tâm linh có nói, nếu bỗng dưng bàn tay phải rung lên thì gia chủ sẽ nhận được khoản tiền khá lớn nhờ nỗ lực trong sự nghiệp bấy lâu nay.

Những điềm báo tài lộc này chính là cơ may trời cho, giúp gia chủ đổi đời sau một đêm, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

Thế nhưng, nếu lòng bàn tay phải ngứa thì đấy chính là dấu hiệu hao tài tốn của, sự nghiệp trì trệ trong nay mai, bạn cần cẩn trọng mọi điều.

Đặc biệt, nếu lòng bàn tay trái cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu đôi chút thì gia chủ sắp có lộc trời cho, được thần tài gõ cửa tới tấp.

Nếu có chú chó lạ chạy vào nhà mà không chịu rời đi thì bạn sắp trúng quả lớn, lộc lá bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Có chó lạ chạy vào nhà

Phong thủy học cho rằng, chó chính là loài vật tượng trưng cho sự phát tài phát lộc, mang lại may mắn. Người xưa có câu “mèo khó chó sang”, thế nên, nếu có chú chó lạ chạy vào nhà mà không chịu rời đi thì bạn sắp trúng quả lớn, lộc lá bủa vây.

Dẫu hiện tại có khốn khó cơ cực đến mấy gia chủ cũng sẽ may mắn tột cùng, ăn nên làm ra, làm gì cũng kiếm được bộn tiền trong nay mai.

Bướm trắng sẽ giúp số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Có bướm bay vào nhà

Nếu người ta thường lo sợ bướm bay vào nhà sẽ mang đến xui xẻo cho gia đình thì các chuyên gia phong thủy đã chỉ ra rằng, đấy chính là điềm báo gia chủ sắp gặp được may mắn trời cho.

Nếu chú bướm màu đen thì bạn sắp gặp được quý nhân, công việc suôn sẻ. Nếu là bướm xám thì công thành danh toại, thăng chức tăng lương chỉ là chuyện nhỏ. Bướm trắng sẽ giúp số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Nếu tự dưng có người cho bạn tiền vào ngày thần tài chứng tỏ bạn sắp gặp may về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Được cho tiền vào ngày vía thần tài

Ngày vía thần tài là ngày 10 âm lịch hàng tháng. Nếu tự dưng có người cho bạn tiền vào ngày này chứng tỏ bạn sắp gặp may về chuyện tiền bạc.

Không chỉ công việc suôn sẻ, làm ăn thuận lợi, điềm báo tài lộc này còn giúp bạn có vận may hơn người, ăn nên làm ra.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.