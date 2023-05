4 cặp con giáp xung khắc KHÔNG NÊN đi đến hôn nhân, gia đạo KHÓ BỀN VỮNG

Tuổi Mùi và tuổi Sửu không phải hai con giáp nóng tính nhưng lại khó hóa hợp. Nguyên nhân là do họ không nói ra tâm sự trong lòng với đối phương mà âm thầm chịu đựng. Điều này khiến khoảng cách giữa họ ngày càng rộng hơn.

Theo tử vi phong thủy, Sửu và Mùi thuộc địa chi lục xung. Xét theo tính cách âm dương, 2 chi này thuộc âm. Nếu họ kết đôi với nhau thì hôn nhân gặp nhiều trở ngại, hai người khó tìm được tiếng nói chung.

Tuổi Tỵ và tuổi Hợi

Người tuổi Tỵ thường hay ghen tuông, trong khi đó tuổi Hợi lại hay giấu diếm bí mật riêng cho mình. Do đó, trong tình yêu lẫn hôn nhân họ không có sự tin tưởng đối phương dẫn đến vợ chồng xung khắc nhàm chán, đánh mất hạnh phúc của mình.

Người tuổi Tỵ thường hay ghen tuông, trong khi đó tuổi Hợi lại hay giấu diếm bí mật riêng cho mình.

Tuổi Dần và tuổi Thân

Những người tuổi Dần và tuổi Thân đều có tính hiếu thắng, thích nổi bật, cái tôi cá nhân cao và đều thích chạy theo sở thích riêng. Tuổi Thân muốn sống một cuộc sống thật thoải mái, trong khi tuổi Dần cần tự do. Do đó, nếu cặp con giáp xung khắc này lấy nhau, giữa họ sẽ nảy sinh sự đố kỵ, cuộc sống vợ chồng cũng dễ rơi vào tình trạng nhàm chán, cuộc sống gặp nhiều khó khăn do vợ chồng bất đồng quan điểm, đặc biệt là về cách dạy dỗ con cái.

Tuổi Mão và tuổi Dậu

Tuổi Mão hiền lành, tốt tính, cư xử nhã nhặn với người khác. Tuy nhiên, con giáp này cũng có sự mạnh mẽ, tự tin, không thua kém bất cứ ai.

Dù tốt tính nhưng người tuổi Mão vẫn có sự bướng bỉnh, lúc nào cũng thích công bằng, cho đi nhất định phải được nhận lại một điều gì đó. Nếu không được đối xử tương xứng, tuổi Mão sẽ rất dễ nảy sinh tâm lý bất mãn. Tuy nhiên, dù ấm ức trong lòng nhưng Mão lại không chịu nói ra, khiến bức xúc ngày càng chồng chất.

Tuổi Dậu trời sinh thẳng tính, quyết đoán nhưng hơi nóng tính. Con giáp này suy nghĩ logic, cầu toàn. Khi có vấn đề không ưng ý, tuổi Dậu sẽ phê bình thẳng thắn, không nể mặt đối phương.

Tuổi Mão và Tuổi Dậu có quan điểm trái ngược, khi kết hợp cùng nhau dễ xảy ra tranh cãi triền miên. Dù là vấn đề nhỏ cũng có thể khiến họ rơi vào khẩu chiến.

Theo tử vi phong thủy, Mão và Dậu thuộc địa chi lục xung, cả hai đều thuộc âm. Theo ngũ hành, Dậu thuộc Kim còn Mão thuộc Mộc, Kim và Mộc khắc nhau. Khi hai con giáp này kết hợp với nhau, chuyện tình cảm dễ gặp âu sầu, chia ly, bội ước.

* Thông tin mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.