4 cặp con giáp kết hôn với nhau sẽ hạnh phúc viên mãn

Theo quan niệm dân gian, kết hôn là việc đại sự và việc xem tuổi tác để kết hợp là việc rất quan trọng, những cặp đôi có tuổi hợp nhau sẽ có cuộc sống thăng hoa, suôn sẻ và ăn đời ở kiếp với nhau. Sau đây là những cặp con giáp lấy nhau nhất định sẽ hạnh phúc vẹn tròn.

1. Tuổi Tỵ và tuổi Dậu Người tuổi Tỵ có cách tư duy nhạy bén, làm việc nhiệt tình và hăng say sẽ hỗ trợ đắc lực cho tính cương trực, thẳng thắn đôi khi làm mất lòng người khác của tuổi Dậu. Hơn thế, người tuổi Tỵ làm việc gì cũng chuyên tâm, không dễ bị lay động bởi các tác nhân bên ngoài. Người tuổi Dậu lại có tự tin vươn lên trong cuộc sống, như tiếp thêm động lực cho người tuổi Tỵ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Trong chuyện tình cảm, hai người tuổi này như sự bù trừ cho nhau, nói chung, tuổi Tỵ và tuổi Dậu cực kỳ hợp trong tình duyên, đảm bảo sẽ gắn bó keo sơn cả cuộc đời.

2. Tuổi Mùi và tuổi Hợi Cặp đôi con giáp này đứng đầu về độ lạc quan. Nếu hai con giáp này kết hôn với nhau, thường thì cuộc sống hôn nhân rất yên ấm, hòa thuận. Những người sinh vào tuổi Mùi là người rất ôn hòa, hiền lành, rất ít khi phải nổi nóng. Họ là người biết tính toán, lên kế hoạch, đặt mục tiêu cho tương lai.

Còn người tuổi Hợi luôn lạc quan và nhìn thấy những điều tích cực,tươi đẹp dẫu trong khó khăn, họ rất khéo léo tạo nên niềm vui cho cuộc sống của mình. Người tuổi Hợi không đòi hỏi vật chất, họ có thể hài lòng với cuộc sống giản dị, bình yên miễn là hạnh phúc. Đôi khi người tuổi Hơi sẽ là chỗ dựa, trấn an những lúc đối phương yếu lòng, lo lắng về cuộc sống tương lai. Nhìn chung, hai con giáp này kết hợp với nhau sẽ sống hòa thuận và thỏa mãn, hài lòng với những gì mình đang có. 3. Tuổi Tý và tuổi Sửu Người tuổi Tý có tính cách linh hoạt, năng động, làm việc tích cực, còn người tuổi Sửu lại chân thành, đôn hậu. nỗ lực, chăm chỉ trong công việc. Khi người thông minh, lanh lẹ như tuổi Tý kết hợp với người tuổi Sửu chân thật, chất phác, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công mỹ mãn. Ngoài ra, sự kết hợp giữa trí cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao giữa hai tuổi này sẽ tạo nên hiệu quả cực tốt trong công việc. Tính cách cả hai bổ sung cho nhau, bù đắp và hoàn thiện những điểm còn thiếu sót của nhau. 4. Tuổi Dần và tuổi Thìn Người tuổi Dần nhiệt tình, phóng khoáng, khí phách hiên ngang, dám làm dám chịu, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Người tuổi Thìn lại có con mắt tinh tường, quyết đoán và có tầm nhìn sâu rộng về tương lai. Nếu hai con giáp này kết đôi, mọi việc sẽ “thuận buồm xuôi gió”. Ngoài ra, tính cách bao dung và độ lượng của người tuổi Thìn sẽ kiềm chế được tính nôn nóng của người tuổi Dần. Ngược lại, người tuổi Dần cũng sẽ dung hòa lối sống lý tưởng hóa mọi chuyện của người tuổi Thìn bằng cái nhìn thực tế, nhạy bén hơn của họ.

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