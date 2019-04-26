3 tướng mạo 'phúc trời sinh' của phụ nữ đem lại phú quý, xung quanh ai cũng phải âm thầm kính nể

Phật dạy rằng, người phụ nữ sở hữu gương mặt xinh đẹp là một loại phúc báo. Theo đó, khuôn mặt xinh đẹp đến từ sự dịu dàng, lương thiện, người hiền lành thường có gương mặt phúc hậu.

Tướng mạo sẽ biểu lộ vận mệnh của một người. Xem tướng nhằm tích lũy kinh nghiệm, tướng tùy tâm sinh, từ mặt mà đoán được tâm, từ tâm biết được vận mệnh.

Người thô bạo thường có nét mặt dữ dằn. Không ít người phụ nữ trung niên có vẻ mặt cay nghiệt là do tính cách không tốt. Đây cũng là tướng bạc mệnh, khắc chồng.

Đặc biệt, một người phụ nữ tốt là yếu tố quyết định đến hạnh phúc gia đình và tương lai của con cháu sau này. Đằng sau một người đàn ông thành đạt là bóng dáng của một người phụ nữ hiền đức. Vậy tướng mạo người phụ nữ phúc hậu, có phúc khí thường có đặc điểm như thế nào?

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Vầng trán cao và rộng: Tướng hoàng hậu

Xếp hạng họ có “tướng hoàng hậu” là bởi lẽ họ rất có phúc phần, may mắn hanh thông trong sự nghiệp, nhiều khả năng làm nữ cường nhân khi tuổi đời ngoài 35. Điểm cộng ở chốn công sở là họ có mạng lưới xã giao rộng khắp, nên dù không quá giỏi giao tiếp nhưng họ luôn nói chuyện thành khẩn và hành xử chân tình nên được lộc tiền tài khá nhanh.

Nếu gặp được cấp trên biết nhìn xa trông rộng, biết khống chế và làm chủ toàn cục, họ sẽ dễ nắm giữ những vị trí quan trọng, vừa là cánh tay phải của người cầm đầu, vừa khéo léo điều hành cấp dưới làm việc hiệu quả.

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Sống mũi cao và thẳng: Tướng công chúa

Người nữ có sống mũi cao và thẳng trong nhân tướng học và xem tướng phụ nữ nhận thấy, họ dễ có mệnh phú quý, được yêu chiều và trân trọng như nàng công chúa.

Ví họ có tướng mệnh vương giả trong cung đình là bởi lẽ, mũi trong xem tướng mặt chính là cung Tài bạch, chủ cho tài lộc của mỗi người. Nữ giới có phúc phần mới có thể sở hữu phúc tướng hơn người này.

Nếu hôn nhân vượng vận, gặp đúng chân ái của cuộc đời, họ sẽ dễ lấy chồng đại gia, thay đổi hoàn toàn về kinh tế và vận mệnh sau khi yên bề gia thất. Điều kiện để họ có thể bước sang trang mới của cuộc đời là cần năng làm việc thiện, tích đức cho bản thân và gia đình, tốt nhất nên kết hôn muộn khi gần 30 tuổi.

Người nữ này nếu xuất thân trong gia đình giàu có, thường sẽ có lộc tiền bạc khi ngoài 25 tuổi, chỉ cần chịu khó, chăm chỉ làm việc thì tiền đồ rộng mở. Nhưng đa phần, họ sẽ lùi về làm hậu phương vững chắc cho chồng sau khi kết hôn.

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Tướng mặt của người lãnh đạo

Người có tướng lãnh đạo, làm chức cao, có địa vị trong xã hội là người có hai tai áp sát đầu, môi góc cạnh, cân xưng, nhân trung sâu có hình tam giác. Người này vô cùng thông minh, sắc xảo, có trí óc tuyệt vời. Họ tài năng hơn người, thành công trong sự nghiệp khiến ai cũng nể trọng.

Hơn nữa, trong nhân tướng học, phụ nữ mà có đầu mũi to, đầy đặn, phần thịt hơi rủ xuonsg là người thật thà, có ý chí kiên cường, thẳng thắn, luôn đặt mục tiêu cho tương lai và làm mọi cách để đạt được nó. Cũng nhờ bản tính này mà họ trở thành trụ cột gia đình, là cánh tay đắc lực hỗ trợ kinh tế gia đình cùng chồng.