3 ngày cuối cùng của tháng 4 âm lịch, 3 con giáp được hưởng lộc trời ban, công việc kinh doanh luôn thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công

Tuổi Dần

Vận may tài lộc sẽ ghé thăm tuổi Dần , chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân tuổi Dần sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần. Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Dần luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với Tuổi Dần rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng. Tình hình sức khỏe của tuổi Dần hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của tuổi Dần thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.



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Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân “lên như diều gặp gió” nhờ có Cát Tinh nâng đỡ. Vốn là người có tầm nhìn xa trông rộng nên bản mệnh có thể sớm thành công trên bất cứ lĩnh vực mà mình lựa chọn.