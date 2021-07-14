3 'nàng giáp' giúp chồng phát tài dễ như trở bàn tay, các anh gặp phải cưới ngay kẻo lỡ

Tâm linh - Tử vi 14/07/2021 04:51

Người ta thường nói “Phía sau mỗi người đàn ông thành đạt là có bóng của một người phụ nữ giỏi giang”. Điều này khá đúng với những cô nàng dưới đây, không chỉ đảm đang việc nhà mà còn là cánh tay đắc lực cho công danh, sự nghiệp của chồng.

Tuổi Mùi

Tài vận của người cầm tinh con Mùi rất vượng, cuộc sống thảnh thơi an nhàn mà vẫn luôn rủng rỉnh tiền tiêu. Bằng sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ, họ vẫn tự tin làm chủ cuộc sống, lúc nào cũng ngẩng cao đầu tự hào về những gì mình đạt được.

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Tài vận của người cầm tinh con Dê rất vượng, cuộc sống thảnh thơi an nhàn mà vẫn luôn rủng rỉnh tiền tiêu - Ảnh: Internet

Cuộc sống sau hôn nhân của cô nàng tuổi Mùi khá viên mãn. Bản thân họ có tầm hiểu biết sâu rộng, quan tâm tới mọi thành viên trong nhà và luôn làm trọn đạo hiếu của người vợ, con dâu. Hơn thế, con giáp này rất giỏi quản lí về tài chính, phân chia phù hợp các khoản chi tiêu trong gia đình, nên đời sống vật chất ngày càng sinh lời.

Thế mới nói họ là “trợ thủ đắc lực” cho công danh sự nghiệp và tiền tài của người chồng. Có nàng tuổi Mùi làm vợ, bạn sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ về tiền bạc.

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão hiền lành, hài hòa mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu cho những người xung quanh. Không lạ gì khi mọi người cứ gặp chuyện buồn là gặp họ để tâm sự. Những cô gái tuổi này luôn biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu, nhờ đó mà họ trở nên đồng cảm hơn với người thân, bạn bè.

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Nàng tuổi Mão luôn biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu - Ảnh: Internet

Có thể nói, sự thiện lương ôn nhu, ngoại hình đoan trang, tài năng đầy mình, từ khi sinh ra đã có thể giúp thay đổi vận mệnh của người thân và cả gia đình. Ngoài ra, phụ nữ tuổi Mão khi kết hôn sẽ có cuộc sống khá hạnh phúc, mệnh chủ giúp chồng lo liệc việc nhà lẫn ngoại giao, con cái ngoan ngoãn, được mọi người yêu quý, nể trọng.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ thông minh, có óc sáng tạo và dám vượt qua chính mình. Nhờ có khát khao làm giàu, nỗ lực vươn lên giúp con giáp tài năng này sớm khẳng định vị thế chốn thương trường, thăng chức tăng lương nhanh đến chóng mặt.

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Phụ nữ tuổi Ngọ thông minh, có óc sáng tạo và dám vượt qua chính mình - Ảnh: Internet

Nàng Ngọ là con giáp chung tình có tiếng, một khi đã yêu thương ai họ sẽ dốc cạn tâm can. Chính vì vậy, sau khi kết hôn, Ngọ chính là con giáp vượng phu ích tử bậc nhất. Bởi không chỉ là cánh tay phải đắc lực, giúp chồng làm nên nghiệp lớn họ còn giúp nhà chồng hưng thịnh, phất lên vùn vụt. Chăm sóc chồng con chu đáo, giỏi việc nước, đảm việc nhà nên cả đời Ngọ sẽ giàu có về vật chất, ấm êm về tinh thần.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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