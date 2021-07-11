Phúc tinh cao chiếu tuần mới (12/7 - 18/7), 3 con giáp này được thần May Mắn ưu ái hết mực, làm gì cũng 'bách phát bách trúng'

Tâm linh - Tử vi 11/07/2021 07:00

Trong tuần mới, 3 con giáp sau đây tha hồ đón vận may bùng nổ, công danh, tiền bạc đều sung túc khiến nhiều người ao ước. Quả đúng là thời tới cản không nổi!

Tuổi Mão

Trong tuần mới, trên phương diện kinh doanh, ngay từ đầu tuần, Thiên Tài và Thực Thần sẽ đem tới thời cơ làm ăn tới tấp cho người tuổi Mão. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

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Trong tuần mới, Thiên Tài và Thực Thần sẽ mang đến nhiều tới thời cơ làm ăn tới tấp cho người tuổi Mão - Ảnh: Internet

Với người làm công ăn lương, bản mệnh phải trải qua nhiều khó khăn thì mới được hưởng trái ngọt. Khi khó khăn xảy đến, bạn nên tiếp tục cố gắng chứ không nên dễ dàng bỏ cuộc. Chẳng có ai đạt được thành công mà không phải bỏ công bỏ sức.

Chính Ấn và Thiên Ấn cho thấy cơ hội để bạn khẳng định bản thân chủ yếu xuất hiện vào cuối tuần. Đồng nghiệp và cấp trên đã hiểu rõ bạn là ai, đồng thời sẵn sàng giao cho bạn những công việc giúp bạn thể hiện được năng lực của bản thân, cuối cùng gặt hái thành tích, thăng chức, tăng lương.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được Thiên Ấn hỗ trợ nên vận trình sự nghiệp trong tuần mới vô cùng tươi sáng. Bản mệnh gặt hái được khá nhiều thành tích đáng nể bằng chính khả năng và nỗ lực mình đã bỏ ra. Hôm nay là ngày bạn chứng minh bản thân nên hãy phát huy hết sức nhé.

 

Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên của con giáp này nở hoa rực rỡ. Bạn hạnh phúc vì dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn có một người thấu hiểu mình để chia sẻ. Đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, bạn dường như quên hết muộn phiền âu lo.

 

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Người tuổi Ngọ được Thiên Ấn hỗ trợ nên vận trình sự nghiệp trong tuần mới vô cùng tươi sáng - Ảnh: Internet

Người đã có gia đình cũng có những phút giây ấm áp bên người thân. Vẫn có những vấn đề còn tồn tại, nhưng hai người đã biết thông cảm cho nhau, cùng tìm cách tháo gỡ, giải quyết vấn đề. Hai trái tim cùng chung nhịp đập nên chẳng ngại khó khăn gì trước mắt.

Tuổi Tị

Trong tuần mới này, vận may sẽ đến bên tuổi Tị và giúp bản mệnh giải quyết được kha khá vấn đề rối ren trong công việc. Những hạng mục khúc mắc trước đó, nay được khơi thông bất ngờ. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn.

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Trong tuần mới này, vận may sẽ đến bên tuổi Tị và giúp bản mệnh giải quyết được kha khá vấn đề rối ren trong công việc - Ảnh: Internet

Bạn khéo léo sử dụng khả năng và kinh nghiệm mình có, lợi dụng cả thời cơ tốt đẹp hiện tại, từ đó giành về những thành tích xứng đáng. Có thể nói, tuổi Tị biết khi nào cần liều lĩnh, khi nào cần thận trọng, đó là bí quyết thành công của bạn. Bạn không quan tâm đến quá nhiều thứ mà chỉ tập trung vào mục tiêu phía trước, từ đó lựa chọn cách thức phù hợp để giành được thành công như mong đợi. 

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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