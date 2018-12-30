3 nàng giáp này sang năm mới, nên cẩn thận trong tình duyên, hôn nhân vì rất có thể sẽ bị phản bội, phụ tình đau khổ!

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thiện lương, chân thành nên luôn đặt lòng tin vào bạn bè. Có khi họ còn xem trọng bè bạn hơn người thân trong nhà. Cũng vì dễ tin tưởng như thế nên họ xem đối thương như tri kỷ, chia sẻ hết mọi điều không hề đắn đo. Đây chính là nguồn cơn khi tuổi Tuất bị bạn bè lừa gạt, phản bội.

Để tránh điều này, người tuổi Tuất đừng quá tin ai, tình bạn không thể là tất cả. Hãy biết yêu thương bản thân và gia đình nhiều hơn. Và 2019, người tuổi Tuất nên tỉnh táo, để tránh các tai ương không hay.

Và 2019, người tuổi Tuất nên tỉnh táo, để tránh các tai ương không hay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

2019, người tuổi Tý không gặp may mắn trong tình cảm. Họ có thể gặp nhiều cú sốc mất mát. Chuyện tình duyên có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của họ, khiến công việc khó có thể suôn sẻ.

Điều này vừa khiến công việc của họ bị cản trở, vừa làm thu nhập giảm không phanh. Người tuổi Tý nên cẩn thận đừng để mình chịu thiệt.

2019, người tuổi Tý không gặp may mắn trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sống thiên về tình cảm, được nhiều người quý và yêu thương, từ đó cuộc sống sự nghiệp đều thuận lợi. Vì vậy, cuộc đời của con giáp này khá yên bình, khiến nhiều người vì ganh tị mà muốn hãm hại. Năm 2019 này, vì quá tin người, người tuổi Mùi có thể bị tiểu nhân vu khống, mất tiền bạc.

Năm 2019 này, vì quá tin người, người tuổi Mùi có thể bị tiểu nhân vu khống, mất tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là vận hạn mắc nợ, đánh mất lòng tin của người khác của con giáp này. Không chỉ vậy, người tuổi Mùi còn có thể bị phụ tình, phản bội, tổn thương không dứt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Một biển trời tài lộc phú quý đang đợi 3 con giáp này trong năm 2019 Số trời an bài, 3 con giáp này cứ yên tâm tiến tới năm 2019, vì cả một biển trời tài lộc giàu sang đang đợi họ phía trước, chẳng cần lo lắng vất vả gì nữa!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-nang-giap-can-than-keo-bi-lua-doi-phan-boi-trong-nam-2019-309588.html