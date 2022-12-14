3 con giáp vượt mọi tai ương vào tháng trước, rung đùi hốt tài lộc vào tháng 12: Đúng 7h sáng Thứ 5 ngày 15/12/2022 sự nghiệp thăng hoa, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 09:15

Trong tháng trước không ít con giáp phải đối mặt với khó khăn, tài vận kém, công việc không hanh thông. Thế nhưng trong thời điểm này, các con giáp dưới đây sẽ được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp đỡ nên liên tục rước tài lộc về nhà.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tháng này có nhiều tiến bộ hơn so với tháng trước. Theo tử vi, thời điểm này là lúc vận trình của họ có thể có bước phát triển lớn hơn. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian những chú Hổ không phải lo cơm ăn áo mặc.

3 con giáp vượt mọi tai ương vào tháng trước, rung đùi hốt tài lộc vào tháng 12: Đúng 7h sáng Thứ 5 ngày 15/12/2022 sự nghiệp thăng hoa, tình duyên rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Họ vốn là người có năng lực, biết nắm bắt thời cơ, nay gặp cơ hội nên thăng chức tăng lương là điều trong tầm tay. Những khó khăn gặp phải trong thời gian vừa qua sẽ được con giáp này giải quyết ổn thỏa. Không những vậy, người tuổi Dần còn biết nhân cơ hội này để tiến xa hơn, mở ra nhiều cơ hội cho mình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuổi Mùi 

Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, thông minh, nhưng không dễ dàng tự tìm được cơ hội cho bản thân mình. Đa số những người tuổi Mùi sống hướng nội, họ không dễ dàng giao tiếp với nhiều người nhưng nếu có quý nhân bên cạnh giúp đỡ thì họ sẽ tìm được cơ hội thăng tiến. Trong tháng này, những người tuổi Mùi đã đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở, thậm chí còn phải đánh đổi và hy sinh khá nhiều, tuy nhiên sắp tới họ sẽ được đền đáp xứng đáng. 

3 con giáp vượt mọi tai ương vào tháng trước, rung đùi hốt tài lộc vào tháng 12: Đúng 7h sáng Thứ 5 ngày 15/12/2022 sự nghiệp thăng hoa, tình duyên rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này, tuổi Mùi sẽ có vận may lội ngược dòng, mọi kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru, có người còn tìm được hướng đi mới trong công việc. Cuối năm nay, tuổi Mùi không chỉ có khả năng thay đổi cuộc sống vật chất mà đời sống tinh thần cũng được cải thiện.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn chu đáo và có thái độ sống rất lạc quan, có trách nhiệm với mọi người xung quanh. Con giáp này luôn giữ vững quan điểm đề cao giá trị gia đình. Họ quan tâm sát sao đến cha mẹ và những người thân trong gia đình. Tính cách nhân hậu, có hiếu tự nhiên có thể mang lại nhiều điều tốt lành cho con giáp này.

3 con giáp vượt mọi tai ương vào tháng trước, rung đùi hốt tài lộc vào tháng 12: Đúng 7h sáng Thứ 5 ngày 15/12/2022 sự nghiệp thăng hoa, tình duyên rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong sự nghiệp, người tuổi Mão có nhiều việc hợp tác với người thân trong gia đình, giúp đôi bên cùng có lợi, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa thu về lợi nhuận tốt cho bản thân và gia đình. Sự nghiệp của con giáp tuổi Mão trong tương lai cũng rất có triển vọng.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Cùng xem 3 con giáp một tay dựng lên cơ đồ ‘đổi đời sau một đêm’, tài lộc vượng phát khiến ai cũng ghen tỵ trong thời gian này là con giáp nào nha.

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