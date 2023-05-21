3 con giáp 'vận đỏ như son', cầu được ước thấy, tiền căng đầy ví, đón nhận những điều tốt đẹp trong ngày 22/5/2023

Tâm linh - Tử vi 21/05/2023 23:16

3 con giáp sau đây 'vận đỏ như son', cầu được ước thấy, đón nhận những điều tốt đẹp trong ngày 22/5/2023.

Tuổi Thân

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể chỉ cho bạn những hướng phát triển mới, giúp bạn thăng tiến nhanh chóng hơn trên con đường sự nghiệp.

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là ngày thích hợp để bản mệnh tham gia vào các dự án đầu tư. Hãy tin tưởng vào những phân tích của mình để có thể quyết đoán đưa ra sự lựa chọn, không để cơ hội rơi vào tay người khác.
 

Thổ sinh Kim, con giáp này hãy cởi mở hơn khi trò chuyện với mọi người, như vậy bạn sẽ nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Đừng theo đuổi những bóng hình quá xa vời, hãy trân trọng những người quan tâm và thấu hiểu mình. 

3 con giáp 'vận đỏ như son', cầu được ước thấy, tiền căng đầy ví, đón nhận những điều tốt đẹp trong ngày 22/5/2023 - Ảnh 1
Thân hãy cởi mở hơn khi trò chuyện với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Ấn soi tỏ, người tuổi Mùi khẳng định được vị thế của mình trong ngày hôm nay. Những thành công bạn gặt hái được ở thời điểm này là hoàn toàn nhờ vào công sức của chính bạn, chẳng ai có thể nghi ngờ, dị nghị.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Bạn thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi.

Xem ngày tốt xấu theo trực, nay trực Bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, bản mệnh nên lùi các công việc trọng đại sang thời điểm khác thích hợp hơn, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

3 con giáp 'vận đỏ như son', cầu được ước thấy, tiền căng đầy ví, đón nhận những điều tốt đẹp trong ngày 22/5/2023 - Ảnh 2
Mùi thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày 12 con giáp người tuổi Dậu được đón nhận những điều tốt đẹp do Nhị Hợp mang lại. Bạn đã luôn cố gắng suốt thời gian qua, vì thế mà công sức của bạn được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao.

Người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp có thể tiến những bước đầu tiên ngay trong ngày hôm nay. Vừa làm vừa bình tĩnh học hỏi, dần dần bạn sẽ tìm ra con đường chính xác cho mình. Hơn nữa, xung quanh bạn luôn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. 

Thổ sinh Kim, bạn quyết định cho người luôn chân thành với mình một cơ hội. Sự chăm sóc, sẻ chia của đối phương khiến cho bạn vốn rất lạnh lùng cũng dần dần cảm động. Chắc chắn quan hệ của hai người sẽ ngày một vững chắc theo thời gian.

3 con giáp 'vận đỏ như son', cầu được ước thấy, tiền căng đầy ví, đón nhận những điều tốt đẹp trong ngày 22/5/2023 - Ảnh 3
Dậu được đón nhận những điều tốt đẹp do Nhị Hợp mang lại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai 22/5/2023: Thực Thần chiếu mệnh, Hợi 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền bạc rủng rỉnh, Tuất tranh cãi không hồi kết với đồng nghiệp

Đúng ngày mai 22/5/2023: Thực Thần chiếu mệnh, Hợi 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền bạc rủng rỉnh, Tuất tranh cãi không hồi kết với đồng nghiệp

Tử vi ngày mai 22/5/2023 sẽ như thế nào đối với 3 con giáp: Dậu, Tuất, Hợi? Con giáp nào sẽ gặp nhiều may mắn?

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp tử vi con giáp 3 con giáp may mắn ngày 22/5/2023

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 46 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả