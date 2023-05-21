3 con giáp 'vận đỏ như son', cầu được ước thấy, tiền căng đầy ví, đón nhận những điều tốt đẹp trong ngày 22/5/2023

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể chỉ cho bạn những hướng phát triển mới, giúp bạn thăng tiến nhanh chóng hơn trên con đường sự nghiệp. Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là ngày thích hợp để bản mệnh tham gia vào các dự án đầu tư. Hãy tin tưởng vào những phân tích của mình để có thể quyết đoán đưa ra sự lựa chọn, không để cơ hội rơi vào tay người khác.

Thổ sinh Kim, con giáp này hãy cởi mở hơn khi trò chuyện với mọi người, như vậy bạn sẽ nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Đừng theo đuổi những bóng hình quá xa vời, hãy trân trọng những người quan tâm và thấu hiểu mình.

Chính Ấn soi tỏ, người tuổi Mùi khẳng định được vị thế của mình trong ngày hôm nay. Những thành công bạn gặt hái được ở thời điểm này là hoàn toàn nhờ vào công sức của chính bạn, chẳng ai có thể nghi ngờ, dị nghị.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Bạn thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi.

Xem ngày tốt xấu theo trực, nay trực Bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, bản mệnh nên lùi các công việc trọng đại sang thời điểm khác thích hợp hơn, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Mùi thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày 12 con giáp người tuổi Dậu được đón nhận những điều tốt đẹp do Nhị Hợp mang lại. Bạn đã luôn cố gắng suốt thời gian qua, vì thế mà công sức của bạn được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao.

Người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp có thể tiến những bước đầu tiên ngay trong ngày hôm nay. Vừa làm vừa bình tĩnh học hỏi, dần dần bạn sẽ tìm ra con đường chính xác cho mình. Hơn nữa, xung quanh bạn luôn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.

Thổ sinh Kim, bạn quyết định cho người luôn chân thành với mình một cơ hội. Sự chăm sóc, sẻ chia của đối phương khiến cho bạn vốn rất lạnh lùng cũng dần dần cảm động. Chắc chắn quan hệ của hai người sẽ ngày một vững chắc theo thời gian.

Dậu được đón nhận những điều tốt đẹp do Nhị Hợp mang lại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.