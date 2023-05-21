Tử vi ngày 22/5/2023: Ngọ vận trình công danh gặp nhiều tai tiếng, Thân được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn

Tử vi ngày 22/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ đau đáu những câu chuyện người khác bàn tán về bạn.

Tình duyên: Bản thân người tuổi Ngọ tình cảm thay đổi tích cực, đối phương luôn bên cạnh và dìu dắt bạn qua những ngày khó khăn.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay vận trình công danh gặp nhiều tai tiếng, bạn lo lắng và áp lực cho những sự việc người khác bàn tán về bạn.

Tài lộc: Tài lộc có được là nhờ bản thân tự xây dựng và cố gắng.

Sức khỏe: Bổ sung thêm các thực phẩm cần thiết cho cơ thể.

Người tuổi Ngọ vận trình công danh gặp nhiều tai tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Ấn soi tỏ, người tuổi Mùi khẳng định được vị thế của mình trong ngày hôm nay. Những thành công bạn gặt hái được ở thời điểm này là hoàn toàn nhờ vào công sức của chính bạn, chẳng ai có thể nghi ngờ, dị nghị.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Bạn thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi.

Xem ngày tốt xấu theo trực, nay trực Bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, bản mệnh nên lùi các công việc trọng đại sang thời điểm khác thích hợp hơn, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Người tuổi Mùi khẳng định được vị thế của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể chỉ cho bạn những hướng phát triển mới, giúp bạn thăng tiến nhanh chóng hơn trên con đường sự nghiệp.



Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là ngày thích hợp để bản mệnh tham gia vào các dự án đầu tư. Hãy tin tưởng vào những phân tích của mình để có thể quyết đoán đưa ra sự lựa chọn, không để cơ hội rơi vào tay người khác.



Thổ sinh Kim, con giáp này hãy cởi mở hơn khi trò chuyện với mọi người, như vậy bạn sẽ nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Đừng theo đuổi những bóng hình quá xa vời, hãy trân trọng những người quan tâm và thấu hiểu mình.

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân có cơ hội gặp gỡ quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.