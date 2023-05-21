Đúng ngày mai 22/5/2023: Thực Thần chiếu mệnh, Hợi 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền bạc rủng rỉnh, Tuất tranh cãi không hồi kết với đồng nghiệp

Tâm linh - Tử vi 21/05/2023 23:06

Tử vi ngày mai 22/5/2023 sẽ như thế nào đối với 3 con giáp: Dậu, Tuất, Hợi? Con giáp nào sẽ gặp nhiều may mắn?

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 22/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu bản tính chịu thương, chịu khó, thường xuyên chủ động giúp đỡ mọi người.    

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu biết cách chủ động tìm hiểu công việc, có cơ hội bạn luôn tìm cách nắm bắt.  

Tình duyên: Tình cảm thay đổi từ bạn và đối phương, cả hai chọn lìa xa để tìm cho nhau những cảm xúc mới.

Tài lộc: Vận trình tài lộc bình thường, tuy nhiên bạn luôn có quý nhân tương trợ.

Sức khỏe: Khám bác sĩ cần tuân thủ những yêu cầu bác sĩ đề ra.

Đúng ngày mai 22/5/2023: Thực Thần chiếu mệnh, Hợi 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền bạc rủng rỉnh, Tuất tranh cãi không hồi kết với đồng nghiệp - Ảnh 1
Trong công việc người tuổi Dậu biết cách chủ động tìm hiểu công việc, có cơ hội bạn luôn tìm cách nắm bắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung, khiến bạn dễ lâm vào những cuộc tranh cãi không hồi kết với đồng nghiệp. Kẻ xấu bụng cố tình đẩy bạn vào giữa thị phi, khiến bạn khó có thể tập trung cho công việc của mình.

Hãy bình tĩnh đối diện với những vấn đề không mong muốn, xung quanh bạn vẫn còn những người hiểu và ủng hộ bạn. Điều bạn cần làm bây giờ là dùng hành động thực tế chứng minh bản thân chứ không phải là đôi co qua lại.

Bên cạnh đó, Thổ vượng cũng khuyên những người làm lãnh đạo cần phải hạ cái tôi cá nhân xuống để nhìn nhận vấn đề trước mắt chính xác hơn. Đừng cho mình là người tài giỏi có thể nắm bắt bản chất của mọi vấn đề mà bỏ qua lời góp ý của người khác. 

Đúng ngày mai 22/5/2023: Thực Thần chiếu mệnh, Hợi 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền bạc rủng rỉnh, Tuất tranh cãi không hồi kết với đồng nghiệp - Ảnh 2
Người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung, khiến bạn dễ lâm vào những cuộc tranh cãi không hồi kết với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 22/5/2023 của 12 con giáp, Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Hợi có một ngày tiền bạc dư dả, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Công sức bạn bỏ ra đã giúp bạn gặt hái được thành quả xứng đáng.

Con giáp này cũng có thể tham gia những buổi xã giao trong ngày hôm nay. Bạn có thể gặp được những đối tác, khách hàng triển vọng hoặc quý nhân trong dịp này. Đối phương có thể giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đề ra.

Thổ khắc Thủy, quan hệ vợ chồng của bản mệnh đang ngày càng trở nên lạnh nhạt. Nếu bây giờ bạn thờ ơ với người ấy thì đến khi kẻ thứ ba chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình, bạn sẽ cảm thấy vô cùng hối hận đấy. Hãy tìm cách hàn gắn quan hệ với nửa kia ngay. 

Đúng ngày mai 22/5/2023: Thực Thần chiếu mệnh, Hợi 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền bạc rủng rỉnh, Tuất tranh cãi không hồi kết với đồng nghiệp - Ảnh 3
Người tuổi Hợi có một ngày tiền bạc dư dả, đặc biệt là với những người làm nghề tự do - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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