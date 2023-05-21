Tử vi ngày 22/5/2023: Tỵ nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới, riêng 2 con giáp gặp nhiều khó khăn, vất vả trong công việc

Tâm linh - Tử vi 21/05/2023 22:45

Tử vi ngày mai 22/5/2023 sẽ như thế nào đối với 3 con giáp: Mão, Thìn, Tỵ? Con giáp nào sẽ gặp nhiều may mắn?

Tuổi Mão

Tử vi ngày 22/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão buồn phiền chuyện tình cảm. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Mão cần chăm chỉ hơn, đôi lúc lười biếng bỏ bê công việc. 

Tình duyên: Cả hai yêu xa, nhưng những mối quan hệ cũ làm ảnh hưởng đến bạn và đối phương.

Tài lộc: Tiềm lực tài chính ở mức trung bình, cần cố gắng chăm chỉ thể hiện bản thân nhiều hơn.

Sức khỏe: Áp lực công việc, chuyện tình cảm làm cho bạn mất ngủ.

Tử vi ngày 22/5/2023: Tỵ nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới, riêng 2 con giáp gặp nhiều khó khăn, vất vả trong công việc - Ảnh 1
Trong công việc người tuổi Mão cần chăm chỉ hơn, đôi lúc lười biếng bỏ bê công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cục diện Tự Hình khiến người tuổi Thìn không khỏi có những ý nghĩ bi quan, tiêu cực. Nếu gặp phải khó khăn trong ngày thứ 2 này, bạn có xu hướng bỏ dở giữa chừng chứ không muốn tiếp tục cố gắng nữa.

Quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp cũng dễ gặp phải khúc mắc bởi bạn quá cứng đầu cứng cổ, không chịu thay đổi cách nghĩ của mình cũng không chịu đặt mình vào vị trí của người khác. 

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 4 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi ngày 22/5/2023: Tỵ nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới, riêng 2 con giáp gặp nhiều khó khăn, vất vả trong công việc - Ảnh 2
Thìn có xu hướng bỏ dở giữa chừng chứ không muốn tiếp tục cố gắng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tỵ nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới trong ngày hôm nay. Hơn nữa, bạn ý thức điểm mạnh của mình và tập trung phát huy nên đi đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông.

Với người đã có đôi có cặp, bạn rất coi trọng gia đình của mình. Dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng luôn cố gắng về nhà và dành thời gian cho người thân. Cũng nhờ vậy, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn cực kì gắn kết.

Tiếc rằng Thiên Quan chiếu mệnh lại cho thấy những dấu hiệu bất ổn trên phương diện sự nghiệp của con giáp này. Bản mệnh và lãnh đạo dễ có những quan điểm trái ngược nhau. Bạn cần chú ý hơn trong khi tranh luận, chớ khiến đối phương mất lòng kẻo ảnh hưởng tới con đường thăng tiến.

Tử vi ngày 22/5/2023: Tỵ nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới, riêng 2 con giáp gặp nhiều khó khăn, vất vả trong công việc - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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