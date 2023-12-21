3 con giáp được Thần Tài cưng như trứng trong ngày 22/12: Hỷ khí đầy tràn, hút TÀI LỘC của cả thiên hạ, sự nghiệp trải thảm đỏ

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây được may mắn gõ cửa nhà dồn dập, công danh sáng rực trong ngày 21/12.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ giỏi đối nhân xử thế, cả đời làm việc thiện. Họ sẽ gặp được những người bạn tốt, phúc khí dồi dào. Trong công việc, con giáp này làm việc chăm chỉ, không ngại khó khăn, gian khổ.

Đặc biệt, con giáp này có tinh thần cầu tiến trong công việc. Họ không ngừng học hỏi, nỗ lực để thể hiện bản thân.

Trong ngày 21/12 con giáp tuổi Tỵ có cuộc sống dần nở hoa, tài lộc dần nở rộ. Công việc của họ ngày một tốt lên mỗi ngày. Hy vọng rằng, với tín hiệu tích cực này có thể giúp người tuổi Tỵ củng cố niềm tin bên trong, ngày càng vững vàng trong công việc, không từ bỏ giấc mơ của mình.

Nhờ nhận được năng lượng tích cực của sao tốt, người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội thăng tiến, thành công tại nơi làm việc (nhất là với những người tuổi Tỵ đang làm công việc tại lĩnh vực sáng tạo hay công việc văn thư.

Với những người đang muốn thay đổi công việc, họ cũng nhận được những lời mời phỏng vấn. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, tinh thần tích cực, lạc quan nên sẽ thu về thành quả xứng đáng.

3 con giáp được Thần Tài cưng như trứng trong ngày 22/12: Hỷ khí đầy tràn, hút TÀI LỘC của cả thiên hạ, sự nghiệp trải thảm đỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn thứ 2 trong ngày 21/12 xin gọi tên tuổi Mùi. Ấn Quan tác động giúp sự nghiệp của những chú dê vươn tầm cao mới. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng của bản thân. Từ đó, tài chính, tài lộc của bạn được cải thiện rất nhiều. Mọi ấp ủ, ý tưởng trong công việc nếu thực hiện đều có khả năng thành công rất cao.

Về đường tình duyên, tuổi Mùi được sao Bách Việt trợ giúp nên vận đào hoa nở rộ. Nếu có đôi có cặp, bạn sẽ đón tin vui, khúc mắc trong đời sống vợ chồng sớm được tháo gỡ. Còn người độc thân cũng biết mình muốn gì, cần gì, dễ dàng tìm được người trong mộng. Tuy nhiên, tuổi Mùi cần học cách nhìn người để không đánh giá người khác qua vẻ ngoài hào nhoáng.

3 con giáp được Thần Tài cưng như trứng trong ngày 22/12: Hỷ khí đầy tràn, hút TÀI LỘC của cả thiên hạ, sự nghiệp trải thảm đỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tam Hợp nâng đỡ hỗ trợ cho con đường làm ăn của Thìn trong ngày 21/12. Là con giáp phản ứng nhanh, thông minh nên rất thuận lợi, người buôn bán kinh doanh chiếm được ưu thế lớn hơn so với người làm công ăn lương. Người theo đuổi con đường học vấn, thi cử sẽ cảm thấy mọi thứ vô cùng suôn sẻ như ý.

Người kinh doanh dễ buôn, thuận bán, gặp được khách hàng lớn nên phần nào đáp ứng được mong muốn đẩy mạnh kế hoạch kiếm tiền của mình trong tương lai gần.

3 con giáp được Thần Tài cưng như trứng trong ngày 22/12: Hỷ khí đầy tràn, hút TÀI LỘC của cả thiên hạ, sự nghiệp trải thảm đỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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