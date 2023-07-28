3 con giáp trên đầu có lộc, trên tay có tài trong 3 ngày tới (31/7): Vùng vẫy trong biển tiền, vận đỏ như son, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 28/07/2023 14:24

Tử vi 12 con giáp cho biết, 3 con giáp dưới đây trong 3 ngày tới (31/7) sẽ có cơ hội phát tài phát lộc, tiền trong tài khoản nhảy vù vù.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn thuộc mẫu người có tham vọng và hoài bão lớn. Dù làm công việc gì, họ luôn cố gắng đạt được thành tích xuất sắc, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức. Vì vậy, họ luôn được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách quan trọng.

Trong 3 ngày tới (31/7), những nỗ lực của người tuổi Thìn sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Trong công việc, họ sẽ đạt được những đỉnh cao mới, gặt hái nhiều thành tích đáng kể. Đường tài lộc vượng, tuổi Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền trong khoảng thời gian sắp tới. Tuổi Thìn cũng nên bắt đầu tìm hiểu các danh mục đầu tư để đồng tiền sinh lời hiệu quả.

3 con giáp trên đầu có lộc, trên tay có tài trong 3 ngày tới (31/7): Vùng vẫy trong biển tiền, vận đỏ như son, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần khá dồi dào trong 3 ngày tới (31/7) khi được nhiều cát tinh phù trợ. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình. Đáng lưu ý là nếu có ý định đầu tư buôn bán hay mở rộng kinh doanh thì bạn nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Thời điểm này, bạn đưa ra được nhiều nhận định đúng đắn, giúp ích cho sự phát triển, đồng thời cũng kết giao được với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Tất nhiên, quá trình kiếm tiền chẳng phải khi nào cũng dễ dàng. Đôi lúc sẽ có những kẻ xấu tung tin giăng bẫy, nhưng chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì ắt có thể vượt qua thuận lợi.

3 con giáp trên đầu có lộc, trên tay có tài trong 3 ngày tới (31/7): Vùng vẫy trong biển tiền, vận đỏ như son, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ siêng năng, có năng lực, luôn tò mò về thế giới. Họ thích tìm hiểu những điều mới, ham học hỏi và là người có tinh thần trách nhiệm. Những người này tuổi trẻ thường gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng càng về trung niên, vận trình sẽ càng phất.

Theo tử vi, trong 3 ngày tới (31/7) người tuổi Ngọ được các sao tốt lành soi chiếu, vận trình dự báo ngày càng suôn sẻ. Những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, áp lực giảm nhẹ, người chăm chỉ tích cực sẽ đẩy mạnh được việc tiết kiệm của mình. Lời khuyên dành cho những chú Ngựa trong thời gian tới là duy trì mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân, đừng quá cứng nhắc chuyện đúng sai. Làm được điều này, tuổi Ngọ dễ có thêm quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi hanh thông.

3 con giáp trên đầu có lộc, trên tay có tài trong 3 ngày tới (31/7): Vùng vẫy trong biển tiền, vận đỏ như son, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 4 ngày đầu tháng 8/2023 (1, 2, 3 và 4/8): 3 con giáp phú quý đại tài, hóa nguy thành an, tay trái hứng tiền, tay phải đón lộc

Đúng 4 ngày đầu tháng 8/2023 (1, 2, 3 và 4/8): 3 con giáp phú quý đại tài, hóa nguy thành an, tay trái hứng tiền, tay phải đón lộc

Tử vi con giáp dự đoán, vào 4 ngày đầu tháng 8 (1, 2, 3 và 4/8), 3 con giáp dưới đây gặp hỷ sự liên miên, lộc rơi ngay cửa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 28/7 tử vi ngày 29/7 tử vi ngày 30/7

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 29 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 44 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 59 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 14 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi