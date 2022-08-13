3 con giáp tiền vào đầy két, cầu được ước thấy, công danh rực sáng, vận may tới tấp, chuẩn bị gánh lộc về nhà trong 10 ngày tới (14-23/8)

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 01:03

Xem tử vi 10 ngày tới 3 con giáp này đích thị là những con giáp có "số đỏ", trở mình giàu có.

Tuổi Ngọ

3 con giáp tiền vào đầy két, cầu được ước thấy, công danh rực sáng, vận may tới tấp, chuẩn bị gánh lộc về nhà trong 10 ngày tới (14-23/8) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Ngọ trong 10 ngày tới đây. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh.

Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Ngựa đều diễn ra suôn sẻ. Đặc biệt việc kí kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong ngày hôm nay bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

Tuổi Tý

Xem tử vi của 12 con giáp, Tam Hợp dự báo đời sống tình cảm, các mối quan hệ của con giáp tuổi Tý có thể có được một bước ngoặt mới. Đây là cơ hội để gần gũi hơn với người yêu thương, dành cho nhau khoảng thời gian chất lượng và làm trẻ hóa mối quan hệ hôn nhân.

10 ngày này bản mệnh đón nhận cơ hội kiếm tiền, một khoản thu ngoài công việc chính của quý bạn sẽ giúp tài chính tuổi Tý cải thiện nhanh chóng.

3 con giáp tiền vào đầy két, cầu được ước thấy, công danh rực sáng, vận may tới tấp, chuẩn bị gánh lộc về nhà trong 10 ngày tới (14-23/8) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phần lớn người tuổi Mùi có trí tuệ cảm xúc cao. Từ khi còn nhỏ, họ đã thể hiện mình là người điềm đạm, hiền lành, không thích gây gổ, tranh đoạt. Từ khi sinh ra họ đã gặp nhiều may mắn, vận khí tốt, cuộc đời suôn sẻ.

Bước vào những ngày này, người tuổi Mùi phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Mùi hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt.

Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, vài ngày tới người tuổi Mùi có thể đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay (9/8), 3 con giáp có số mệnh cực tốt, trời ban phú quý vô biên, sự nghiệp có bước tiến triển, đi đến đâu hô mưa, gọi gió đến đó

Sau hôm nay (9/8), 3 con giáp có số mệnh cực tốt, trời ban phú quý vô biên, sự nghiệp có bước tiến triển, đi đến đâu hô mưa, gọi gió đến đó

Theo tử vi 12 con giáp, sau hôm nay (9/8), 3 con giáp này có đường công danh sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài thu về bao la, lộc lá xum xuê, gia đạo ấm êm.

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