3 con giáp phúc lớn, chuẩn bị tinh thần rước may mắn, tài lộc về nhà vào buổi tối Thứ 3 ngày 13/12/2022 khiến ai cũng phải ghen tị

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 11:22

Dưới đây là top 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, bất ngờ đổi vận vào buổi tối Thứ 3 ngày 13/12/2022.

 

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu có tính cách hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dậu thông minh, tài giỏi, không ngại khó khăn vất vả mà luôn lấy đó làm động lực để ngày càng tiến bộ hơn. 

Đa số những người tuổi Dậu đều công thành danh toại vài giai đoạn tiền vận, họ biết tích lũy kinh nghiệm, không ngừng tự thay đổi bản thân để vượt qua thử thách.

Tử vi học có nói, trong thời điểm này, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực. 

3 con giáp phúc lớn, chuẩn bị tinh thần rước may mắn, tài lộc về nhà vào buổi tối Thứ 3 ngày 13/12/2022 khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, quyết tâm tìm được hướng đi riêng để thăng hoa rực rỡ. 

Từ thời điểm này trở đi, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi.

Tuổi Mùi

Tử vi thời điểm này của người tuổi Mùi rất tốt. Dù xét về sự nghiệp hay tình duyên thì đây đều là một năm khá thành công. Với sự trợ giúp đắc lực của tam đại cát tinh, Nhạc Đế, Thiên Xứng và Ngọc Đường, nhân duyên tốt đẹp, công việc thuận lợi, chuyện tình cảm cũng suôn sẻ.

Trong thời gian sắp sắp tới, cho dù bạn là người rất nhút nhát cũng có thể thoát khỏi kiếp độc thân, mọi việc đều được như ước nguyện. Về phương diện tài lộc cũng cũng có sự thăng tiến ổn định, dù là nhân viên văn phòng hay người bắt đầu kinh doanh riêng thì thu nhập đều rất khả quan.

3 con giáp phúc lớn, chuẩn bị tinh thần rước may mắn, tài lộc về nhà vào buổi tối Thứ 3 ngày 13/12/2022 khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này tuổi Mùi có cát tinh soi chiếu, tài lộc tăng lên gấp bội, trong sự nghiệp có thể điều chỉnh phương hướng hợp lý, chọn mục tiêu, chăm chỉ làm việc, đừng vì áp lực mà thả lỏng. Nỗ lực và chăm chỉ, bạn nhất định sẽ đạt được thành quả hơn cả mong đợi.

Tuổi Thân 

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Thân được dự báo sẽ có quý nhân trợ mệnh rất nhiều trên con đường sự nghiệp trong ngày Lục Hợp tương trợ.

3 con giáp phúc lớn, chuẩn bị tinh thần rước may mắn, tài lộc về nhà vào buổi tối Thứ 3 ngày 13/12/2022 khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nguồn cảm hứng, đam mê và động lực làm việc, luôn hăng hái tiến về phía trước nên quý nhân cũng căn cứ vào đó để dìu dắt bạn. Con giáp này cho thấy sự nghiêm túc và hăng say với những gì đang theo đuổi.

Đây là lúc Thân có đủ sức mạnh để vượt qua những thách thức và xóa đi những rắc rối đang cản trở con đường đi của mình. Ngoài ra, Thân là người biết rõ mình đang đứng ở đâu, vì thế Thân rất tự tin để có thể chinh phục mọi thứ mà mình mong muốn. Thần may mắn đang ở bên cạnh đồng hành cùng Thân, con giáp này còn sợ gì nữa mà không thử sức.

Đặc biệt, từ thời gian này trở đi, những người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cũng như tài vận. Chỉ cần vững tâm phấn đấu thì ai muốn quyền có quyền, ai muốn chức có chức, thậm chí tiền tài ngày càng thăng hoa. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng 12h trưa Thứ 3 ngày 13/12/2022, 3 con giáp có tinh thần phấn chấn, ví tiền được "ban phúc", vận may nở rộ, sự nghiệp và tiền tài đều tiến triển tốt

Đúng 12h trưa Thứ 3 ngày 13/12/2022, 3 con giáp có tinh thần phấn chấn, ví tiền được "ban phúc", vận may nở rộ, sự nghiệp và tiền tài đều tiến triển tốt

Trong thời điểm này, tử vi dự đoán có 3 con giáp vận may nở rộ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, chỉ cần khéo léo một chút thì có thể phúc lộc dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 13/12/2022 tu vi ngay 13/12/2022 tu vi 12 con giap ngay 13/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 28 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 28 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng