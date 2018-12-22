3 con giáp nhận thưởng cuối năm ngập két, tưng bừng ăn Tết 2019 cực sang cực sung!

3 con giáp sau chắc chắn có khoản thưởng Tết không chê vào đâu được, tiền xài thả ga, ăn Tết 2019 cực lớn cực sung.
- 2019 mỹ mãn với 3 con giáp khởi nghiệp này, từ hai bàn tay trắng làm nên gia sản bạc tỷ
- 3 con giáp có nụ cười là có tất cả, sau 30 tuổi nếu không trở thành đại gia thì cũng là quý phu nhân có hạnh phúc viên mãn
Tuổi Thân
Người tuổi Thân tài giỏi, có thiên phú làm lãnh đạo. Họ đang giữ vững phong độ làm việc, được cấp trên khen ngợi. Nếu có được điều kiện tốt như thế thì những gì con giáp này bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với mức thưởng không ít cuối năm nay.
Đây sẽ là cơ hội tốt để người tuổi Thân khẳng định năng lực với bản thân, cũng kiếm thêm thu nhập. Hoàn toàn là vì những cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của họ.
Do đó, Tết 2019 này sẽ là lúc để người tuổi Thân ăn mừng chiến thắng.
Tuổi Dần
Người tuổi Dần cuối năm không mấy may mắn trong công việc và cả tình duyên. Và họ đang lo lắng tiền thưởng sẽ không nhiều như mọi năm nhưng sẽ bất ngờ với những tin vui sau đó.
Tết càng đến gần, người tuổi Dần sẽ càng có cơ hội nhận được những khoản tiền thưởng lớn. Cấp trên luôn đánh giá cao sự cố gắng phấn đấu của con giáp này. Điều quan trọng là họ phải tự tin vì mình đã nỗ lực hết sức.
Tuổi Tỵ
Theo tử vi, thời gian cuối năm, người tuổi Tỵ được người xung quanh giúp đỡ chuyện công việc nên rất thuận lợi. Tiền bạc càng dồi dào đến tận khi Tết đến. Tài lộc càng vương, ai nấy cũng ngưỡng mộ.
Với người tuổi Tỵ độc thân thì sẽ có cơ hội tìm được một nửa như ý. Những ai đang yêu đương nên tránh cãi vã không đáng.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.