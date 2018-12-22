3 con giáp nhận thưởng cuối năm ngập két, tưng bừng ăn Tết 2019 cực sang cực sung!

3 con giáp sau chắc chắn có khoản thưởng Tết không chê vào đâu được, tiền xài thả ga, ăn Tết 2019 cực lớn cực sung.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tài giỏi, có thiên phú làm lãnh đạo. Họ đang giữ vững phong độ làm việc, được cấp trên khen ngợi. Nếu có được điều kiện tốt như thế thì những gì con giáp này bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với mức thưởng không ít cuối năm nay.

Tết 2019 này sẽ là lúc để người tuổi Thân ăn mừng chiến thắng - Ảnh minh họa: Internet

Đây sẽ là cơ hội tốt để người tuổi Thân khẳng định năng lực với bản thân, cũng kiếm thêm thu nhập. Hoàn toàn là vì những cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của họ.

Do đó, Tết 2019 này sẽ là lúc để người tuổi Thân ăn mừng chiến thắng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cuối năm không mấy may mắn trong công việc và cả tình duyên. Và họ đang lo lắng tiền thưởng sẽ không nhiều như mọi năm nhưng sẽ bất ngờ với những tin vui sau đó.

Tết càng đến gần, người tuổi Dần sẽ càng có cơ hội nhận được những khoản tiền thưởng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tết càng đến gần, người tuổi Dần sẽ càng có cơ hội nhận được những khoản tiền thưởng lớn. Cấp trên luôn đánh giá cao sự cố gắng phấn đấu của con giáp này. Điều quan trọng là họ phải tự tin vì mình đã nỗ lực hết sức.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, thời gian cuối năm, người tuổi Tỵ được người xung quanh giúp đỡ chuyện công việc nên rất thuận lợi. Tiền bạc càng dồi dào đến tận khi Tết đến. Tài lộc càng vương, ai nấy cũng ngưỡng mộ.

Tiền bạc càng dồi dào đến tận khi Tết đến - Ảnh minh họa: Internet

Với người tuổi Tỵ độc thân thì sẽ có cơ hội tìm được một nửa như ý. Những ai đang yêu đương nên tránh cãi vã không đáng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp 'hữu xạ tự nhiên hương', trời sinh có tâm thiện tự khắc sẽ giàu sang phú quý, hậu vận vừa hạnh phúc vừa an nhàn Tử vi học có nói, trong số 12 con giáp, có 3 con giáp chỉ cần làm người tốt, mọi thứ đều có thượng đế an bài. Chỉ cần sống đúng với lương tâm, nói điều hay làm việc tốt thì tài phúc sẽ tự động đến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-nhan-thuong-cuoi-nam-ngap-ket-tung-bung-an-tet-2019-cuc-sang-cuc-sung-308695.html