3 con giáp nhận mệnh Phượng Hoàng, trong vòng 7 ngày tới, chuẩn bị phát tài rực rỡ, sự nghiệp lên hương chạm đỉnh, thăng quan tiến chức dễ như chơi, tương lai cả họ được nhờ

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 11:23

3 con giáp trong vòng 7 ngày tới (21/9 - 27/9), chuẩn bị phát tài rực rỡ, sự nghiệp thăng quan tiến chức dễ như chơi, tương lai cả họ được nhờ

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong vòng 7 ngày tới (21/9 - 27/9) tuổi Tý được cục diện Lục Hợp che chở trong những ngày này, nên đón nhiều điều cát lành. Con giáp này có khoảng thời gian tiền bạc rủng rỉnh trong tay, làm đâu thắng đó. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu đáng kể từ nghề tay trái, còn người kinh doanh hợp tác làm ăn có lợi, thu tài lộc về mình.

Trong 7 ngày còn có thêm sự xuất hiện của Tỷ Kiên, những chú Chuột trở nên quyết đoán, nhìn nhận thời cơ một cách sắc bén, không chần chừ mà để cho tiền bạc chạy thoát khỏi tay mình. Hơn ai hết, bạn biết thế mạnh của mình nằm ở đâu và tận dụng triệt để những ưu điểm của mình để tạo ra những cơ hội làm giàu cho bản thân.

3 con giáp nhận mệnh Phượng Hoàng, trong vòng 7 ngày tới, chuẩn bị phát tài rực rỡ, sự nghiệp lên hương chạm đỉnh, thăng quan tiến chức dễ như chơi, tương lai cả họ được nhờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong vòng 7 ngày tới (21/9 - 27/9) Thực Thần nâng đỡ, người tuổi Dần làm ăn có lộc trong những ngày này, vì vậy, bản mệnh không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hãy quyết đoán nắm bắt, bạn sẽ nhanh chóng thu được lời lãi.

Bản mệnh vốn là một người phóng khoáng và rộng rãi, tuy nhiên, trong lĩnh vực chi tiêu, bạn cần phải lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu cứ chi tiêu bừa bãi thì dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy, một ngày nào đó bạn cũng sẽ trắng tay.

3 con giáp nhận mệnh Phượng Hoàng, trong vòng 7 ngày tới, chuẩn bị phát tài rực rỡ, sự nghiệp lên hương chạm đỉnh, thăng quan tiến chức dễ như chơi, tương lai cả họ được nhờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi mang tính cách hiền lành, thâm trầm, ít nói. Họ là con giáp nói ít, làm nhiều. Trong cuộc đời, người tuổi này thích tích đức, hành thiện, không bao giờ làm hại ai. Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong vòng 7 ngày tới (21/9 - 27/9) vận quý nhân của người tuổi Mùi cực vượng.

Họ được quý nhân giúp đỡ nên mọi khó khăn đề có thể vượt qua. Nếu làm kinh doanh, con giáp này có cơ hội phát tài lớn, tiền kiếm không ngừng. Đồng thời, trong thời điểm này, người tuổi Mùi còn gặp được những người cùng chí hướng, muốn hợp tác làm ăn với họ. Người tuổi này cần cân nhắc kỹ để chọn ra người mình thực sự tin tưởng nhé.

3 con giáp nhận mệnh Phượng Hoàng, trong vòng 7 ngày tới, chuẩn bị phát tài rực rỡ, sự nghiệp lên hương chạm đỉnh, thăng quan tiến chức dễ như chơi, tương lai cả họ được nhờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 10h sáng hôm nay: 3 con giáp làm gì cũng suôn sẻ, phát tài phát lộc, liên tục nhận tin vui cả ngày

Đúng 10h sáng hôm nay: 3 con giáp làm gì cũng suôn sẻ, phát tài phát lộc, liên tục nhận tin vui cả ngày

Tử vi cho biết, từ 10h sáng hôm nay trở đi, có 3 con giáp có vận trình công việc hanh thông, thu về tài lộc như ý, được cấp trên tín nhiệm giao trọng trách.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới