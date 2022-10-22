3 con giáp nhận được lộc tài, ngửa tay hứng tiền hứng vàng nhiều vô kể trong 6 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 15:48

Trong 6 ngày tới (24/10 - 29/10), tử vi dự đoán 3 con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn về sau.

Tuổi Ngọ

Trong 6 ngày tới (24/10 - 29/10), tử vi dự đoán dưới sự nâng đỡ của Nhị Hợp, đây là thời gian thích hợp để người tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch đầu tư, mở rộng kinh doanh. Bạn sẽ nhanh chóng tìm được những đối tác và mối đầu tư phù hợp nhờ khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác của mình.

Với người làm công ăn lương, bạn là con giáp càng quen biết lâu càng được yêu mến. Bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao bởi bạn có thể gặp gỡ được quý nhân và quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội đáng quý trong tương lai.

3 con giáp nhận được lộc tài, ngửa tay hứng tiền hứng vàng nhiều vô kể trong 6 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 6 ngày tới (24/10 - 29/10), tử vi dự hứa hẹn con giáp tuổi Dậu sẽ trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Hoặc việc gặp gỡ lại những người bạn cũ lại tạo cho bạn niềm cảm hứng mới cho con đường sự nghiệp đang rộng mở ở phía trước.

Trong chuyện tiền bạc, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên các khoản thưởng nóng là không thể thiếu. Bên cạnh việc đầu tư, bản mệnh nhớ dành ra một khoản để phòng ngừa rủi ro cho bản thân và gia đình nhé.

Nhờ Tả Phù giúp đỡ mà sức khỏe của bản mệnh không đáng lo ngại nữa. Nhiều người gặp bác sĩ giỏi chạy chữa và nhanh chóng lấy lại phong độ. Những ai có chế độ tập luyện hợp lý đã nhanh chóng có được vóc dáng đáng mơ ước.

3 con giáp nhận được lộc tài, ngửa tay hứng tiền hứng vàng nhiều vô kể trong 6 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tuất

Cuối năm 2022 vận thế của người tuổi Tuất vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất thời điểm này.

Trong 6 ngày tới (24/10 - 29/10), tử vi dự đoán do có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hông phát, phát triển, không ngừng.

3 con giáp nhận được lộc tài, ngửa tay hứng tiền hứng vàng nhiều vô kể trong 6 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đồng thời do cung hôn nhận xuất hiện Tam Hợp quý nhân nên con giáp này không chỉ đón nhân hỷ sự về hôn nhân mà còn có tin vui về việc có thêm quý tử.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi trong 5 ngày tới cho biết: Có 3 con giáp may mắn, được che chở biếm nguy thành nan tiền vào như nước

Tử vi trong 5 ngày tới cho biết: Có 3 con giáp may mắn, được che chở biếm nguy thành nan tiền vào như nước

Tử vi trong 5 ngày tới (23/10 - 27/10) cho biết có 3 con giáp sẽ gặt hái được nhiều thành công, biến mọi việc từ nguy thành nan thêm tiền thêm của đầy chật nhà.

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