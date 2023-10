3 con giáp nhận được lộc tài, ngửa tay hứng tiền hứng vàng nhiều vô kể trong 6 ngày tới

Nhờ Tả Phù giúp đỡ mà sức khỏe của bản mệnh không đáng lo ngại nữa. Nhiều người gặp bác sĩ giỏi chạy chữa và nhanh chóng lấy lại phong độ. Những ai có chế độ tập luyện hợp lý đã nhanh chóng có được vóc dáng đáng mơ ước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cuối năm 2022 vận thế của người tuổi Tuất vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất thời điểm này.

Trong 6 ngày tới (24/10 - 29/10), tử vi dự đoán do có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hông phát, phát triển, không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đồng thời do cung hôn nhận xuất hiện Tam Hợp quý nhân nên con giáp này không chỉ đón nhân hỷ sự về hôn nhân mà còn có tin vui về việc có thêm quý tử.

