Theo VOV đưa tin, chiều 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người và Gây rối trật tự công cộng”.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, chỉ đạo các lực lượng điều tra. Ảnh: VOV.

Trước đó, vào khoảng 2h30 phút ngày 30/4, tại khu vực phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định tên là Chau Chum (SN 2007) và người bị thương là Chau Si Na (SN 2007), cùng cư trú tại xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đang trên đường về quê nghỉ lễ.

Sau khi được Công an phường An Phú báo cáo, xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong đêm tối và ngay dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh gồm, giám đốc và 1 phó giám đốc đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng với tổ công tác số 4 của Công an tỉnh (phụ trách địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên), tập trung lực lượng để truy xét nóng các đối tượng.