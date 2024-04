3 con giáp này chỉ cần làm đúng 3 cách sau, hóa giải vận xui, tài lộc đến bất ngờ ngoài sức tưởng tượng

Ba con giáp Mão, Hợi, Sửu hãy lưu ý ba cách làm cực kỳ đơn giản sau để xóa bỏ điềm xấu, thu hút tài lộc. Riêng con giáp thứ ba giàu nhất trong số này.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng biết tuổi Mão nhanh nhẹn và rất khéo lẽo, cũng là con giáp của sự tinh tường, nhanh trí. Nhưng ba năm 2021, 2022, 2023 vừa qua có những lúc bạn rất khó khăn trong việc duy trì tài chính. Nhiều thứ đến rồi lại mất đi rất khó nắm bắt.

Để giữ được tiền, lời khuyên cho người tuổi Tý là hãy nhìn lại mình xem đã bao lâu rồi bạn không giữ màu môi cho tươi, và lông mày thì không được "tút tát" lại. Hãy để ý lại bản thân, chỉ cần làm hai việc này thôi, tiền sẽ hút tiền liên tục, có thể chất đầy tủ nhà bạn cũng nên.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi vốn an nhàn và chính sự an nhàn này đang là lợi thế để tiền vàng và các cơ hội công việc tìm tới. Bạn có thấy suốt tháng 1, 2, 3 vừa rồi bạn đã quá tham công tiếc việc tới mức chẳng thèm dọn dẹp bàn làm việc, để mọi thứ bừa bộn. Đây là lí do bạn tự nhiên làm ăn khó khăn. Hãy đặt lên bàn một vài vật phẩm phong thủy như bắp cải, thạch anh, vòng trầm... để thu hút tài lộc.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu làm chậm ăn chắc và số vất vả là cách mà nhiều người luôn nghĩ về họ. Nhưng hãy lo ăn nghỉ điều độ và đừng để giảm cân nhất là không nên để quầng thâm ở mắt. Cách này tưởng vô nghĩa nhưng lại là mẹo kích tài lộc ùn ùn đổ vào nhà bạn đấy.

Đúng 9 giờ sáng mai, tuổi Mùi và Thân, chỉ cần vứt bỏ 2 thứ này ra khỏi nhà, sẽ được khơi dòng tiền thuận buồm xuôi gió Có những thứ cực kỳ đơn giản, nhưng tìm mãi không ra được lời giải đáp. Ví dụ rõ thấy nhất chính là vì sao 2 con giáp Mùi, Thân này làm ăn bao năm vẫn lận đận, khó khăn. Đó là vì bạn để các thứ này trong nhà quá lâu. Hãy vứt bỏ để đúng 9 giờ sáng mai gặp may mắn nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-nay-chi-can-lam-ung-3-cach-sau-hoa-giai-van-xui-tai-loc-en-bat-ngo-ngoai-suc-tuong-tuong-662576.html