3 con giáp nào ăn lộc lớn, được tăng lương thăng chức, bội thu tiền của, gia sản kếch xù trong tuần mới (3/10-9/10)?

Trong tuần mới, có cát tinh soi chiếu, tài vận của con giáp này đi lên không ngừng. Thời gian này, công việc của người tuổi Sửu sẽ có nhiều đột phá lớn, liên tiếp thu về nhiều kết quả khiến người khác ngưỡng mộ. Đặc biệt, người tuổi Sửu còn có cơ hội trúng số với giải thưởng lớn, giúp nhanh chóng bước vào cuộc sống giàu sang, phú quý.

Người tuổi Sửu có ưu điểm siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống âm no, sung túc. Người tuổi Sửu luôn quan niệm rằng mọi sướng khổ đều nằm trong lòng bàn tay, có làm thì mới có ăn.

Người tuổi Sửu có ưu điểm siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống âm no, sung túc. Người tuổi Sửu luôn quan niệm rằng mọi sướng khổ đều nằm trong lòng bàn tay, có làm thì mới có ăn. Ảnh minh họa

Con đường thành công của Sửu sẽ được Cát Tinh soi sáng, mọi việc đều như được sắp đặt để con giáp may mắn này đến và chinh phục một cách dễ dàng. Ngoài ra, thời gian này tuổi Sửu còn có cơ hội gặp lại cố nhân và cùng người này chạm đến đỉnh vinh quang trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc trong tuần mới. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhìn chung, trong thời gian này, tuổi Mùi thu chi thoải mái, cuộc sống giàu sang.

Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay ký kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Hãy tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu về khoản tiền vừa nhanh vừa nhiều gấp mấy lần người khác.

Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mạnh dạn nêu lên ý tưởng và bắt tay vào triển khai kế hoạch, chỉ cần phấn đấu, cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Người tuổi Mùi gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc trong tuần mới. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Cát tinh xuất hiện trong tuần này mang đến cho người tuổi Tuất những sự hỗ trợ to lớn từ quý nhân, đặc biệt quý nhân có thể là nữ mệnh ở ngay gần bạn. Nhờ đó, bản mệnh sẽ nhanh chóng vượt qua thời điểm khó khăn, thoát khỏi trạng thái mông lung hiện tại, thậm chí tìm được bước đột phá để rước tài lộc về nhà.



Với đầu óc mở mang, sáng tạo, bạn khám phá ra những tiềm năng ẩn tàng mà trước giờ có lẽ bạn cũng không thể ngờ được. Thành công đến khá nhanh chóng, khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ, và tất nhiên, tiền thưởng là không thể thiếu.

Càng về cuối tuần, vận trình tài lộc càng có khởi sắc, cơ hội kiếm tiền đến ồ ạt với người làm ăn kinh doanh. Bạn chinh phục được lòng tin của khách hàng, đối tác nên được nhận thêm nhiều đơn hàng mới. Hãy chủ động nắm bắt thời cơ, đừng chần chừ do dự, đây là lúc bạn bứt phá vươn lên đấy.

Cát tinh xuất hiện trong tuần này mang đến cho người tuổi Tuất những sự hỗ trợ to lớn từ quý nhân, đặc biệt quý nhân có thể là nữ mệnh ở ngay gần bạn. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm