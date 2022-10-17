3 con giáp may mắn nhất trong tuần mới: Mở cửa đón điềm lành, cơ hội kinh doanh, đầu tư rộng mở, hanh thông, "tiền bạc khắp nơi đổ về" không ngừng

3 con giáp may mắn nhất trong tuần mới, từ (17/10 - 23/10) sẽ đại cát đại lợi; trong sự nghiệp cầu được ước thấy; mở cửa là gặp điềm lành, chuyện vui; có cơ hội đầu tư làm ăn thăng tiến.

Người tuổi Ngọ Đối với những người cầm tinh con ngựa, con đường tài lộc trước kia có thể gặp hung tinh tác loạn, điều này khiến nhiều người gặp vận may không như ý. Họ cũng cần thận trọng trước những kẻ tiểu nhân kẻo chịu cảnh quấy phá. Bước sang một tuần mới, nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu người tuổi Ngọ có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Họ cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán. Ảnh minh họa: Internet Người tuổi Dậu Sang tuần mới, nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng và đôi bên có thể hợp sức cùng phát triển, đạt được những thành tích rực rỡ trong tương lai.

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực. Bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ, thoái thác. Lãnh đạo hẳn đang đánh giá bạn rất cao, tương lai thăng tiến đang nằm trong tầm tay của chính bạn. Ảnh minh họa: Internet Người Tuổi Hợi Những người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Họ cũng là những người kiên trì, tận tâm, không nản chí khi gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên thời gian qua người tuổi Hợi không có nhiều tài lộc, mưu sự khó thành. Tử vi cho thấy, trong tuần mới này đường tài lộc của người tuổi Hợi sẽ khởi sắc hơn. Vận trình của Hợi từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều. Một khi đã được bề trên cất nhắc Hợi hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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