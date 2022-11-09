3 con giáp MAY MẮN NHẤT kể từ ngày 16/10 âm lịch, hoan hỷ nghênh đón Thần Tài, tụ hỷ tụ tài, gánh tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 05:18

Kể từ ngày 16/10 âm lịch, có 3 giáp được cát tinh chiếu rọi, dễ giàu sang phú quý.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, kể từ ngày 16/10 âm lịch, những vận xui này sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều suôn sẻ và thuận lợi sẽ đến với tuổi Mùi. Sự xuất hiện của cát tinh Vũ Khúc - 1 sao tốt chủ về tài lộc, tiền tài, tuổi Mùi có thể gặp may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền, thậm chí thu nhập tăng cao từ nhiều nguồn khác nhau.

Do đó, tuổi Mùi nên tận dụng những ưu thế này để kiếm tiền, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống sung túc, đủ đầy trong dịp cuối năm này. Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng được cho là không nên đầu tư rủi ro vì khả năng thua lỗ cũng khá cao. Để có thể duy trì tình hình tài chính ổn định, họ nên cân nhắc, tính toán cẩn thận, chi tiêu hợp lý.

3 con giáp MAY MẮN NHẤT kể từ ngày 16/10 âm lịch, hoan hỷ nghênh đón Thần Tài, tụ hỷ tụ tài, gánh tiền bạc tỷ - Ảnh 1
Theo các chuyên gia phong thủy, kể từ ngày 16/10 âm lịch, những vận xui này sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều suôn sẻ và thuận lợi sẽ đến với tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất cũng không tránh khỏi một số thử thách trong cả công việc lẫn cuộc sống, đòi hỏi họ phải bình tĩnh và khéo léo để xử lý từng tình huống một. Đa số người tuổi Tuất sống tình cảm, nhưng họ cũng rất thẳng thắn, không ngại nói lên chính kiến của mình, vì thế nhiều khi điều này lại khiến họ bị người khác hiểu lầm, mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, bắt đầu từ ngày 16/10 âm lịch sẽ mở ra 1 giai đoạn mới nhiều tài lộc, suôn sẻ và hanh thông cho tuổi Tuất. Được cát tinh Phi Mã - 1 sao tốt chủ về sự giàu có và của cải hậu thuẫn, tuổi Tuất có vô số các cơ hội làm giàu, có thể nói là "nhìn đâu cũng thấy tiền". Cộng với sự chăm chỉ, nỗ lực, nhất định họ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống đầy đủ, viên mãn như ý không chỉ cho chính bản thân, mà còn cho cả gia đình và người thân của họ.

3 con giáp MAY MẮN NHẤT kể từ ngày 16/10 âm lịch, hoan hỷ nghênh đón Thần Tài, tụ hỷ tụ tài, gánh tiền bạc tỷ - Ảnh 2
Tử vi học có nói, bắt đầu từ ngày 16/10 âm lịch sẽ mở ra 1 giai đoạn mới nhiều tài lộc, suôn sẻ và hanh thông cho tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

 

Theo các chuyên gia phong thủy, kể từ ngày 16/10 âm lịch là thời điểm đáng mong chờ cuối cùng trong năm nay của những người tuổi Hợi vì họ sẽ kiếm tiền nhanh hơn bất kỳ thời gian nào trước đây và do đó, sẽ tích lũy được 1 số vốn đáng nể vào dịp cuối năm.

Đây cũng là lúc tuổi Hợi nên thực hiện những kế hoạch và dự án đầu tư quan trọng, vì khả năng thành công là rất cao. Tuy nhiên, cũng cần nói rõ rằng, cái may mắn của tuổi Hợi không nằm ở các cơ may "từ trên trời rơi xuống", do đó, muốn giàu có, họ phải thật chăm chỉ và nỗ lực, vì càng chăm chỉ thì họ sẽ càng thu về được nhiều hơn.

3 con giáp MAY MẮN NHẤT kể từ ngày 16/10 âm lịch, hoan hỷ nghênh đón Thần Tài, tụ hỷ tụ tài, gánh tiền bạc tỷ - Ảnh 3
Theo các chuyên gia phong thủy, kể từ ngày 16/10 âm lịch là thời điểm đáng mong chờ cuối cùng trong năm nay của những người tuổi Hợi vì họ sẽ kiếm tiền nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp ung dung hưởng phúc kể từ ngày 16/10 âm lịch, gặp nhiều điều may, ngửa mặt hứng tiền, sự nghiệp khởi phát

3 con giáp ung dung hưởng phúc kể từ ngày 16/10 âm lịch, gặp nhiều điều may, ngửa mặt hứng tiền, sự nghiệp khởi phát

Từ ngày 16/10 âm lịch trở đi, những con giáp này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Nỗ lực của họ được ghi nhận, thu nhập nhờ đó cũng tăng lên.

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