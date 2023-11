3 con giáp MAY MẮN NHẤT kể từ ngày 16/10 âm lịch, hoan hỷ nghênh đón Thần Tài, tụ hỷ tụ tài, gánh tiền bạc tỷ

Do đó, tuổi Mùi nên tận dụng những ưu thế này để kiếm tiền, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống sung túc, đủ đầy trong dịp cuối năm này. Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng được cho là không nên đầu tư rủi ro vì khả năng thua lỗ cũng khá cao. Để có thể duy trì tình hình tài chính ổn định, họ nên cân nhắc, tính toán cẩn thận, chi tiêu hợp lý.

Theo các chuyên gia phong thủy, kể từ ngày 16/10 âm lịch, những vận xui này sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều suôn sẻ và thuận lợi sẽ đến với tuổi Mùi. Sự xuất hiện của cát tinh Vũ Khúc - 1 sao tốt chủ về tài lộc, tiền tài, tuổi Mùi có thể gặp may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền, thậm chí thu nhập tăng cao từ nhiều nguồn khác nhau.

Tử vi học có nói, bắt đầu từ ngày 16/10 âm lịch sẽ mở ra 1 giai đoạn mới nhiều tài lộc, suôn sẻ và hanh thông cho tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, kể từ ngày 16/10 âm lịch là thời điểm đáng mong chờ cuối cùng trong năm nay của những người tuổi Hợi vì họ sẽ kiếm tiền nhanh hơn bất kỳ thời gian nào trước đây và do đó, sẽ tích lũy được 1 số vốn đáng nể vào dịp cuối năm.

Đây cũng là lúc tuổi Hợi nên thực hiện những kế hoạch và dự án đầu tư quan trọng, vì khả năng thành công là rất cao. Tuy nhiên, cũng cần nói rõ rằng, cái may mắn của tuổi Hợi không nằm ở các cơ may "từ trên trời rơi xuống", do đó, muốn giàu có, họ phải thật chăm chỉ và nỗ lực, vì càng chăm chỉ thì họ sẽ càng thu về được nhiều hơn.

Theo các chuyên gia phong thủy, kể từ ngày 16/10 âm lịch là thời điểm đáng mong chờ cuối cùng trong năm nay của những người tuổi Hợi vì họ sẽ kiếm tiền nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm