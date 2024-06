3 con giáp 'HÀO QUANG RỰC RỠ', từ giờ đến cuối năm bung xõa ê hề tiền bạc, có tiêu cỡ nào cũng không hết

Tuổi Thân

Người tuổi thân sinh ra đã giỏi giang hơn người, lại siêng năng lo làm nên chuyện thành công chỉ là sớm muộn. Dù vậy, không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười với họ. Phần lớn người tuổi Thân luôn tự lực cánh sinh hơn là trông mong vào vận may. Do đó mà họ luôn trân trọng công sức và kết quả đạt được. Năm vừa rồi có lúc mọi thứ dường như đứng chững lại, không có gì mới mẻ, có khi họ còn gặp gian nan không ít. Nhưng đừng quá bi quan, tiền tài và vận may sẽ đến với họ vào dịp cuối năm. Đây cũng là cơ hội để họ thành công hơn vào năm sau. Phụ nữ tuổi Thân cứ nỗ lực hết mình vì mọi chuyện sẽ đều có kết quả tốt đẹp.