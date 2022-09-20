3 con giáp được Thần tài săn đón, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý, càng về cuối năm vận trình đều thuận lợi, làm gì cũng thu về tài chính vượt mong đợi

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 16:18

3 tháng cuối năm, những con giáp này đắc tài đắc lộc, hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, làm gì cũng thu về thành công vượt mong đợi.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 3 tháng cuối năm, cục diện Lục Hợp xuất hiện che chở cho vận trình của người tuổi Tý thêm phần suôn sẻ và nhẹ nhàng. Vốn tính hòa đồng và nhiệt tình, con giáp này dù đi đến đâu cũng nhận được rất nhiều sự yêu quý của mọi người. Chính vì thế nên khi gặp phải khó khăn, bạn luôn nhận được không ít sự giúp đỡ từ người xung quanh.

Thực Thần còn mang tới những cơ hội kinh doanh béo bở từ những mối quan hệ bạn đã xây dựng vững vàng trừ trước đó, quan trọng là bản mệnh sẽ nắm bắt được tới đâu mà thôi. Nếu không đủ tự tin, đừng quên hỏi thêm từ những người có kinh nghiệm.

3 con giáp được Thần tài săn đón, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý, càng về cuối năm vận trình đều thuận lợi, làm gì cũng thu về tài chính vượt mong đợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

3 tháng cuối năm, nhờ sự xuất hiện của Chính Ấn giúp người tuổi Dần thêm tự tin vào bản thân mình. Nhờ thế mà bạn dễ dàng vượt qua mọi thử thách và nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên.

Có thể nói đây chính là cơ hội mở ra con đường thăng tiến cho bạn trong tương lai. Hãy tận dụng lợi thế của mình để đạt được những điều bạn mong muốn. Với năng lực của mình, bạn hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn nữa. 

3 con giáp được Thần tài săn đón, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý, càng về cuối năm vận trình đều thuận lợi, làm gì cũng thu về tài chính vượt mong đợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có đầu óc nhanh nhẹn, biết cách quản lý tiền bạc. Từ giờ đến cuối năm, con giáp này được sao may mắn "để mắt" khiến tài lộc tăng dần đều. Nếu bản thân nắm bắt cơ hội và tính toán kỹ lưỡng thì tài chính không phải là vấn đề đối với tuổi Thìn.

Tuổi Thìn cần hiểu rằng, suy nghĩ quá nhiều những chuyện ngoài lề sẽ khiến bản thân bị rối trí, không thể giải quyết được vấn đề chính và làm tinh thần thêm bất an. Để vận may không bị gián đoạn và ảnh hưởng đến cơ hội chuyển mình, tuổi Thìn cần suy nghĩ tích cực, bỏ bớt những phiền muộn để tập trung vào công việc. Chỉ cần Thìn nỗ lực, mọi cố gắng sẽ sớm được đền đáp.

3 con giáp được Thần tài săn đón, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý, càng về cuối năm vận trình đều thuận lợi, làm gì cũng thu về tài chính vượt mong đợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

May mắn gõ cửa liên tục trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/9): 3 con giáp hưởng hết phúc khí, tài vận trong thiên hạ, từng bước chạm tay đến đỉnh vinh quang, sự nghiệp bay cao như "diều gặp gió"

May mắn gõ cửa liên tục trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/9): 3 con giáp hưởng hết phúc khí, tài vận trong thiên hạ, từng bước chạm tay đến đỉnh vinh quang, sự nghiệp bay cao như "diều gặp gió"

Trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/9) có 3 con giáp hưởng tài lộc lớn, từng bước leo lên đến đỉnh vinh quang, sự nghiệp bay cao như "diều gặp gió"

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục