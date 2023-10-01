3 con giáp được Phật bà ban lộc trong ngày 1/10: Hứng hết vận may đất trời, trúng mánh phát tài, tình duyên đỏ thắm như son, giàu có nứt vách đổ tường

Trong ngày 1/10, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, nhất là về tài lộc. Cung Tài Lộc của bản mệnh sẽ chào đón sự xuất hiện của sao cát tường Thiên Đức. Thời điểm trước và sau khi sao cát tú nhập cung sẽ có nhiều tin vui. Vì vậy, những ngày qua chắc hẳn Thân đã cảm nhận được ít nhiều may mắn đến với mình.

Dù làm công việc gì Thân cũng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Nhờ vậy mà Thân kết thúc tuần cũ đầy viên mãn, mở ra tuần mới thành công rực rỡ.

Sau ngày này, may mắn vẫn còn đồng hành cùng với người tuổi Thân. Bản mệnh đón nhận tin vui về tài lộc. Công việc cũng có nhiều tiến triển. Trong ngày 1/10, người làm công ăn lương có thể được phê duyệt thưởng nóng hoặc ký quyết định tăng lương. Còn với người làm kinh doanh, những khách hàng cũ sẽ giới thiệu cho Thân những khách hàng mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn là những người rất trung thực và đáng tin cậy. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, ngay cả khi bản thân cũng đang phải xoay sở với cuộc sống riêng. Họ là quý nhân của nhiều người khác và cũng là con giáp vượng vận quý nhân.

Những chú Mèo giúp đỡ người khác mà không màng phải nhận lại điều gì. Họ cũng không thích lối sống ỷ lại, phụ thuộc song lại được rất nhiều người chủ động muốn giúp đỡ. Đây chính là con giáp giúp người ắt được quý nhân trợ mệnh

Quý nhân của tuổi Mão có thể là tuổi Tý, Tuất, Hợi, Mùi. Theo tử vi, con giáp này vốn trời sinh không phải là người đam mê quyền chức hay sống để cầu tài cầu lộc. Song sự lương thiện khiến họ tích được nhiều phúc phần, quý nhân sẽ tự xuất hiện giúp đưa đường chỉ lối, đường tài lộc nhờ đó mà hanh thông đáng ngưỡng mộ trong ngày 1/10. Quý nhân vận khởi vượng, nửa đời sau của tuổi Mão sung túc, viên mãn hiếm ai bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có vận khí bắt đầu tăng cao trong ngày 1/10. Dự tính thời điểm này, người tuổi Thìn sẽ thay đổi được cục diện sự nghiệp mà lâu năm rồi họ luôn giẫm chân tại chỗ, khó thăng tiến.

Họ cũng tạm biệt những ngày tháng tiền tài "bí rì rì". Đây là thời điểm tài lộc của con giáp tuổi Thìn hanh thông, dễ làm giàu chỉ trong một đêm, nhận được cả "rổ" hạnh phúc, may mắn.

Ngoài ra, đối với một số người tuổi Thìn, mặc dù có nhiều bước lùi trong sự nghiệp nhưng sau khi cố gắng vượt qua khó khăn, họ sẽ gặt hái may mắn, năng lực có sự đột phá. Họ sẽ nắm bắt được cơ hội thăng chức, tăng lương trong tương lai.

Thời điểm này, họ sẽ làm đầy ngân khố, kiếm tiền dễ dàng, không chỉ thế còn có cơ may trúng thưởng những món tiền may mắn, bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.