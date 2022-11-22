3 con giáp đến thời ‘khai vận tụ tài’, tháng 11 âm lịch chào đón quý nhân, từ giờ đến cuối năm gặp nhiều may mắn, tranh thủ nắm bắt thời cơ làm giàu

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 08:50

Từ tháng 11 âm lịch này trở đi, vận may của 3 con giáp này sẽ vô cùng thuận lợi.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất tháng 11 âm lịch vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, trong tháng này, bạn cần cẩn trọng thị phi, vạ miệng. Hãy chú ý đến thái độ làm việc của mình, luôn tỏ ra khiêm tốn, lễ độ chính là cách để bạn giao tiếp với đối tác, khách hàng để tạo nên những thành quả vượt trội. Thêm nữa, trước khi quyết định, bạn nên cân nhắc kỹ, tránh làm việc theo cảm tính.

Tháng 11 âm lịch, tuổi Tuất sẽ tìm được bạn làm ăn đáng tin cậy và gặt hái được thành công rực rỡ. Tình duyên của bạn trong tháng này cũng khá tốt đẹp, ngọt ngào.

3 con giáp đến thời ‘khai vận tụ tài’, tháng 11 âm lịch chào đón quý nhân, từ giờ đến cuối năm gặp nhiều may mắn, tranh thủ nắm bắt thời cơ làm giàu - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Tuất tháng 11 âm lịch vô cùng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Tử vi học có nói, trời sinh tuổi Tỵ có số mệnh giàu sang, phú quý nhưng trước khi thừa hưởng bổn mệnh đó, họ buộc phải đối mặt với sóng gió, vất vả. 

Từ tháng 11 âm lịch này trở đi, người tuổi Tỵ bắt đầu gặp được nhiều may mắn, những khó khăn dần được cải thiện. Nếu ai đang nợ nần thì sẽ trả được kha khá, nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn có thể làm giàu ngay trong dịp cuối năm nay. Dự kiến, tài vận của người tuổi Tỵ sẽ ngày một thăng hoa, tốt đẹp.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chớ lo lắng khi gặp khó khăn trong bất cứ việc gì, bởi tử vitháng 11 âm lịch cho thấy quý nhân luôn ở bên, kịp thời hỗ trợ cho bản mệnh mỗi khi cần.

Những nỗ lực không mệt mỏi của bản mệnh được quý nhân ghi nhận, nhờ thế mà những khó khăn dần được tháo gỡ, công việc có những bước tiến mới rất đáng tự hào.Vận trình tình cảm của con giáp này cũng tràn đầy những điều vui vẻ, hạnh phúc, hỷ khí đầy tràn.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi tỵ tuổi dậu

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