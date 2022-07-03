3 con giáp CHUẨN BỊ NGHÊNH ĐÓN HỶ SỰ, trúng số độc đắc may mắn ngập đầu trong 60 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 03/07/2022 08:13

4 con giáp có tên dưới đây tới thời kỳ “khổ tận cam lai” may mắn triền miên trong 60 ngày tới.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng độc lập tự chủ và hơn hết họ là những người được trời ban số mệnh của Rồng, có quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ.

Ngày trước tuy rằng họ cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những giai đoạn đó đều giúp họ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong tương lai. Đặc biệt trong 60 ngày tới đây, vận may của tuổi Thìn bất ngờ lội ngược dòng.

Đối với những người đang gặp trục trặc trong sự nghiệp và nhân duyên thì đây chính là thời điểm hoàng kim giúp bạn giải quyết được tất cả. Nếu như mọi thứ suôn sẻ thì năm 2022 sẽ là năm đáng nhớ với tuổi Thìn.

3 con giáp CHUẨN BỊ NGHÊNH ĐÓN HỶ SỰ, trúng số độc đắc may mắn ngập đầu trong 60 ngày tới - Ảnh 1
Đặc biệt trong 60 ngày tới đây, vận may của tuổi Thìn bất ngờ lội ngược dòng. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Trong 60 ngày tiếp theo, bạn phải hết sức cẩn thận tính toán tiền bạc và đề phòng những kẻ luôn miệng nịnh hót, nói ngọt ngào nhé. Chỉ những người thân của bạn mới có thể tin cậy và giao tiền bạc cho họ. Đừng để kẻ xấu lợi dụng điểm yếu và sơ hở của mình nếu không muốn bị mất của.

Số tiền bạn kiếm được hãy gửi ngân hàng và thêm vốn đầu tư. Đảm bảo đây sẽ là 60 ngày viên mãn nhất trong năm 2022 để bạn kiếm bạc tỉ, mua nhà mua xe, khiến gia đình bạn tự hào, bạn đời quan tâm, yêu thương hơn nữa.

Tuổi Mùi

60 ngày tới, tuổi Mùi chắc chắn gặp được quý nhân, có người giúp bạn. Người cho bạn vay tiền để đầu tư làm ăn bạn nhất định phải nhớ và trả ơn nhé. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, liều lĩnh và dũng cảm là điều rất cần để thu về số tiền lớn. Chỉ như vậy bạn mới có cơ hội trở thành đại gia trong lòng người bạn đời của mình.

Hơn nữa, trong 60 ngày bạn có cơ may trong trò chơi may rủi nên có cơ hội thì hãy thử xem sao nhé. Công việc của bạn cũng tự nhiên tốt hơn, sếp đề xuất cho bạn đi nước ngoài và gặp được các đối tác lớn. Đây là điều mà bạn mong ước bấy lâu nay.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi tý tuổi mùi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 23 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 27 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026