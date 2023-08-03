3 con giáp chỉ việc rung đùi hứng tiền và đón lộc vào đúng 17 giờ ngày 3/8: Phú quý song toàn, hút may mắn tứ phương về nhà

Tâm linh - Tử vi 03/08/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vào đúng 17 giờ ngày 3/8 làm đâu thắng đó, những khó khăn trước đây vượt qua dễ dàng.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Đúng 17 giờ ngày 3/8 là thời gian tốt để tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì việc làm giàu chỉ trong nháy mắt.

Trong thời điểm này, tuổi Dậu sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có, cuối năm nay có người còn mua được nhà, được xe, thậm chí có cả số vốn lớn để làm ăn.

3 con giáp chỉ việc rung đùi hứng tiền và đón lộc vào đúng 17 giờ ngày 3/8: Phú quý song toàn, hút may mắn tứ phương về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình của tuổi Thân vào đúng 17 giờ ngày 3/8 khởi sắc rực rỡ, mà nổi bật nhất là mặt tình cảm với những người còn độc thân. Đào hoa nhập mệnh, những mối lương duyên sẽ tìm đến bạn, giúp bạn làm quen được với đối tượng vô cùng triển vọng. Hãy chủ động trong chuyện tình cảm, quan hệ của hai bạn sẽ ấm lên nhanh chóng.

Người đã lập gia đình cũng sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc. Nửa kia và con cái chính là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Thậm chí, dù ngoài xã hội phải đối diện với nhiều áp lực đến mấy thì khi về đến nhà, bạn cũng có thể trút bỏ gánh nặng. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cũng dễ dàng đạt được mức lợi nhuận lớn, cốt là bạn tập trung cho kế hoạch của mình. Chắc hẳn khách hàng, đối tác rất tin tưởng và sẵn sàng hợp tác lâu dài với người biết giữ chữ tín như bạn.

3 con giáp chỉ việc rung đùi hứng tiền và đón lộc vào đúng 17 giờ ngày 3/8: Phú quý song toàn, hút may mắn tứ phương về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường mang tính cách mạnh mẽ, can đảm. Họ năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Do đó, người tuổi này có nhiều bạn bè và được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống.

Vào đúng 17 giờ ngày 3/8 , con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới. Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

3 con giáp chỉ việc rung đùi hứng tiền và đón lộc vào đúng 17 giờ ngày 3/8: Phú quý song toàn, hút may mắn tứ phương về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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